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РИА Новости

Пресс-конференция об экологических проверках промышленных предприятий

11:48 14.11.2019
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19 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Общественные экологические проверки промышленных предприятий России – на примере Красноярского алюминиевого завода".
Участники:
- заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр ЗАКОНДЫРИН;
- руководитель РГ "Технологии и экологические мероприятия" Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Станислав КОРЯКИН.

В рамках национального проекта "Экология" до 2024 года планируется реализовать программу внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) на крупнейших российских промышленных предприятиях с общим бюджетом 2,4 трлн руб. Цель внедрения НДТ – улучшение экологической ситуации в российских городах. В июле 2019 года Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации принял решение о проведении общественных проверок внедрения НДТ на крупнейших промышленных предприятиях России. Первым предприятием, выбранным для такой проверки, стал Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ). Предмет состоявшейся проверки – технологические решения предприятия по минимизации объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с российским информационно-техническим справочником по НДТ.
В ходе мероприятия будут представлены результаты работы, а также программа общественных проверок.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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