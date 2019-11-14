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РИА Новости

В комитете Госдумы назвали стрельбу в благовещенском колледже трагедией

11:48 14.11.2019 (обновлено: 11:49 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава комитета Государственной думы по науке и образованию Вячеслав Никонов выразил соболезнования в связи с инцидентом со стрельбой в колледже в Благовещенске, назвав трагедией произошедшее.
"Трагедия. Мы от имени комитета должны выразить соболезнования родным и близким и призвать правоохранительные органы к тому, чтобы они разобрались в этой ситуации", - сказал Никонов на заседании комитета.
Он также отметил, что комитет будет внимательно следить за ситуацией.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:50
Очевидцы рассказали подробности стрельбы в благовещенском колледже
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Стрельба в благовещенском колледжеУМВДСледственный комитет РФГосдума РФВячеслав НиконовМоскваРоссияБлаговещенскПроисшествия
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