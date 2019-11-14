В Якутии чиновник заселил родственников, "заключив" договора с покойниками

ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости. Муниципальный служащий в поселке Сангар Кобяйского района Якутии, чтобы заселить своих родственников, заключил фиктивные договора социального найма жилья, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Установлено, что между администрацией муниципального образования "поселок Сангар" и двумя гражданами заключены договоры социального найма жилых помещений. При этом договоры заключены фиктивно, при их заключении муниципальным служащим использованы данные умерших граждан, для незаконного заселения в жилые помещения муниципального фонда своих близких родственников", - рассказали в пресс-службе.
Материалы направлены в следственный орган. "По результатам их рассмотрения Намским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… служебный подлог", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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