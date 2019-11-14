В Якутии чиновник заселил родственников, "заключив" договора с покойниками

"Установлено, что между администрацией муниципального образования "поселок Сангар" и двумя гражданами заключены договоры социального найма жилых помещений. При этом договоры заключены фиктивно, при их заключении муниципальным служащим использованы данные умерших граждан, для незаконного заселения в жилые помещения муниципального фонда своих близких родственников", - рассказали в пресс-службе.