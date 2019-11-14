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РИА Новости

В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина

11:45 14.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что руководство РФ якобы не хочет, чтобы он стал президентом США, заявив, что Россия будет уважать выбор американского народа.
"Мы уважаем выбор американского народа, как и любого другого народа", - сказал Лавров.
На вопрос, есть ли руководству РФ дело до того, кто станет следующим президентом США, российский министр сказал: "Думаю, что никакого".
Ранее, как сообщили СМИ, бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о намерении участвовать в предвыборной гонке, заявил, что президент России Владимир Путин якобы не хочет, чтобы он стал президентом США.
Бизнесмен и 108-й мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
11 ноября, 08:00
Миллиардер, назвавший Россию главным врагом, идет в президенты США
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Сергей ЛавровМИД РФДжозеф БайденВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
По-русски эта фраза Лаврова о выборах в США звучит так же как и классика - ДБ...
14 ноября, 12:03
ftfeshnik
1540000
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