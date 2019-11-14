В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что руководство РФ якобы не хочет, чтобы он стал президентом США, заявив, что Россия будет уважать выбор американского народа.
"Мы уважаем выбор американского народа, как и любого другого народа", - сказал Лавров.
На вопрос, есть ли руководству РФ дело до того, кто станет следующим президентом США, российский министр сказал: "Думаю, что никакого".
Ранее, как сообщили СМИ, бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о намерении участвовать в предвыборной гонке, заявил, что президент России Владимир Путин якобы не хочет, чтобы он стал президентом США.