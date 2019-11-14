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РИА Новости

Лавров рассказал о задачах нового посла России в Лондоне

11:41 14.11.2019 (обновлено: 11:49 14.11.2019)
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© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 14 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал задачей нового посла в Великобритании поддержание отношений между Москвой и Лондоном.
"Есть задача отношения поддерживать, вразумлять наших партнеров, что это в их интересах", — сказал министр РИА Новости.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил послом в Лондоне Андрея Келина, который до этого занимал возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД и курировал вопросы отношений России с НАТО, работы в ОБСЕ и Совете Европы.
Андрей Келин. Архивное фото
5 ноября, 17:26
Биография Андрея Келина
1211010
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Андрей КелинСергей ЛавровМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
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