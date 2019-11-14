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РИА Новости

В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с охраной колледжей

11:38 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минпросвешения будет принимать решения по изменениям в охране колледжей после окончания расследования по стрельбе в колледже в Благовещенске, заявил первый замминистра просвещения Павел Зенькович.
"Сейчас сложно что-то сказать по поводу конкретного случая. Предварительная информация есть, нам картина в целом понятна. Из результатов расследования будем смотреть, какие меры в дальнейшем будем принимать, потому что многие выводы были сделаны по Керчи. Но мы уже много раз говорили, что для нас важно работать на предупреждение, не превращать каждое учебное заведение в крепость", - сказал Зенькович журналистам, отвечая на вопрос о том, необходимо ли изменять систему охраны колледжей.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Вчера, 09:18
В благовещенском колледже, где произошла стрельба, работала система охраны
Он также выразил соболезнования в связи с инцидентом.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Опубликовано видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
Вчера, 08:30
В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
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Стрельба в благовещенском колледжеМинпросвещенияСледственный комитет РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
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