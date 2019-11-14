В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с охраной колледжей

"Сейчас сложно что-то сказать по поводу конкретного случая. Предварительная информация есть, нам картина в целом понятна. Из результатов расследования будем смотреть, какие меры в дальнейшем будем принимать, потому что многие выводы были сделаны по Керчи. Но мы уже много раз говорили, что для нас важно работать на предупреждение, не превращать каждое учебное заведение в крепость", - сказал Зенькович журналистам, отвечая на вопрос о том, необходимо ли изменять систему охраны колледжей.