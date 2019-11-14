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РИА Новости

С начала года буддийский священнослужитель провел сотни обрядов в ВС России

11:32 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовБуддийские молитвенные барабаны
Буддийские молитвенные барабаны
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С начала года единственный в Вооруженных силах России буддийский священнослужитель провел более сотни обрядов и служб для 2,5 тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Баир-лама работает с верующими военнослужащими в мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, в должности помощника командира. Он помогает сослуживцам в решении личных, семейных и рабочих вопросов.
"Регулярно по просьбе военнослужащих Баир-лама посещает их дома для совершения ритуалов и дарования благословения их родным и близким, часто выезжает на полигон, где в походных условиях совершает богослужения, общается с военными в коллективном и индивидуальном порядке. Большое внимание уделяет адаптации молодого пополнения в соединении", – говорится в сообщении.
Также он регулярно устраивает экскурсии для военнослужащих в Иволгинский дацан ‒ центр буддийской традиционной сангхи России.
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