С начала года буддийский священнослужитель провел сотни обрядов в ВС России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С начала года единственный в Вооруженных силах России буддийский священнослужитель провел более сотни обрядов и служб для 2,5 тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Баир-лама работает с верующими военнослужащими в мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, в должности помощника командира. Он помогает сослуживцам в решении личных, семейных и рабочих вопросов.

"Регулярно по просьбе военнослужащих Баир-лама посещает их дома для совершения ритуалов и дарования благословения их родным и близким, часто выезжает на полигон, где в походных условиях совершает богослужения, общается с военными в коллективном и индивидуальном порядке. Большое внимание уделяет адаптации молодого пополнения в соединении", – говорится в сообщении.