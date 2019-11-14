Шаймиев высказался об идее праздновать окончание Стояния на Угре

КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Сейчас важно не заниматься ревизией истории, а сплотиться во имя решения текущих задач для развития страны, заявил первый президент Татарстана, государственный советник республики Сейчас важно не заниматься ревизией истории, а сплотиться во имя решения текущих задач для развития страны, заявил первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев на фоне предложения праздновать окончание Стояния на реке Угре в качестве памятной даты России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания Стояния на реке Угре 11 ноября памятной датой России принято к сведению в Кремле, но каких-либо решений по этому поводу пока не принималось, на повестке дня сейчас вопрос не стоит.

Ранее Артамонов рассказал, что потомки защитников угорских берегов – калужане – делают все, чтобы увековечить судьбоносное событие. В частности, в 2017 году было принято решение сделать 11 ноября региональным праздником. На международной конференции в 2017 году была принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России. В ее поддержку было собрано более 100 тысяч подписей, подчеркнул Артамонов.

"В процессе становления, безусловно, были битвы, поражения и победы. Как стало известно из отдельных источников историков прошлого и не историков нынешнего времени, были и стояния, как на Угре. Это неплохое понятие и форма выражения попыток мирного решения конфликтов", - приводит мнение Шаймиева о предложении праздновать окончание Стояния на реке Угре в качестве памятной даты России пресс-служба президента Татарстана.

По словам Шаймиева, путь к единению во все времена сложен, тернист и требует от всех возобладания разума в создании условий для гармоничного развития всех народов Российской Федерации.

"Нам надо заниматься не ревизией истории, тем более неумелыми руками, а нужно сплотиться во имя решения текущих задач и реализации планов нашего развития в современном мире", - подчеркивает первый президент Татарстана, добавляя, что священный долг всех жителей России – достойно, сплоченно встретить в наступающем году два важных праздника: 75-летие Великой Победы и 15-летие Дня народного единства.

Летом этого года депутат от Калужской области Геннадий Скляр внес в Госдуму поправки в закон "О днях воинской славы и памятных датах", предложив считать день окончания Стояния на Угре одной из памятных дат.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и парламент республики отрицательно отнеслись к данной инициативе. Как сообщала ранее заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, глава республики направил в Госдуму РФ отрицательный отзыв на данный законопроект. По её словам, руководство республики исходит из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнений являются общеобъединяющими для всего многонационального народа России.