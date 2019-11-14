В Сирию из Иордании и Ливана за сутки вернулись 946 беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 946 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 223 человека (женщин – 67, детей – 113), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 723 человека (женщин – 217, детей – 369)", - говорится в сообщении.