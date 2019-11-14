В Греции ввели уголовное наказание за "коктейли Молотова"

АФИНЫ, 14 ноя - РИА Новости. Парламент Парламент Греции проголосовал за законопроект министерства юстиции о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы – существенно ужесточены наказания за преступления против общественного порядка, введено уголовное наказание за использование "коктейля Молотова" в общественных местах, сообщило Афинское агентство новостей АМНА

Голосование проходило поздно ночью. Законопроект в целом поддержали правящая партия "Новая демократия", а также Движение перемен КИНАЛ и правая партия "Греческое решение". Против были СИРИЗА, Компартия Греции и МЕРА25.

Закон вносит существенные изменения в УК, ужесточает наказание за терроризм и нарушения общественного правопорядка. Отменяются многие положения, принятые перед отставкой предыдущим правительством СИРИЗА.

Закон вводит уголовное наказание за "коктейли Молотова" - в случае их использования в общественных местах правонарушитель будет наказан лишением свободы до 10 лет. Хранение, продажа и производство взрывчатых веществ или взрывных устройств, которые могут поставить под угрозу жизнь человека, наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

В соответствии с новыми положениями УК, осужденные на несколько пожизненных сроков заключенные будут иметь право на освобождение только в том случае, если они отбыли наказание в виде лишения свободы в течение 22 лет вместо 17 лет, как предусмотрено в настоящее время. Это касается в первую очередь осужденных за участие в террористической организации "17 ноября", в том числе ее главаря Димитриса Куфонтинаса, осуждённого на 11 пожизненных сроков.

Кроме того, предусматриваются более строгие меры наказания за правонарушения, совершенные во время отпуска заключенных.

Греческое законодательство по вопросам борьбы с терроризмом приводится в соответствии с европейским. Вводится наказание за финансирование террористических организаций и сокрытие информации о совершении террористических актов.

Особые положения касаются незаконного вторжения в государственные, общественные и частные здания - посольства, ведомства, больницы, суды, коммунальные службы. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время практически ежедневно анархисты, в частности, из организации "Рубикон", безнаказанно вторгаются в разные организации, посольства и резиденции послов.

Кроме того, ужесточено наказание для тех, кто нападает на государственных служащих при исполнении обязанностей, например, на налоговых инспекторов и нотариусов на аукционах по продаже жилья должников. Также предусмотрено, что суд может, в дополнение к тюремному заключению, налагать и штрафы за эти преступления.

Другое положение законопроекта предусматривает лишение свободы на срок до трех лет для любого, кто публично угрожает, через интернет или другим способом, совершить террористический акт или побуждает его совершить, и, таким образом, ставит под угрозу общественный порядок.

Ужесточено наказание для насильников, в том числе педофилов.

Коррупция чиновников снова стала уголовным преступлением. В частности, акт подкупа должностного лица наказывается лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом (вместо лишения свободы на срок не менее трех лет и штрафа).

Эти положения законопроекта восстанавливают прежние механизмы наказания за коррупцию, с тем чтобы привести греческое законодательство в соответствие с обязательствами по договорам с ОЭСР и ГРЕКО (Группой государств по борьбе с коррупцией).

Расширен также круг политических лиц, которые будут преследоваться по закону за взятки. Политическими лицами считаются премьер-министр, члены правительства, депутаты, губернаторы, мэры и члены городских советов.

Закон также вносит ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, направленных на ускорение отправления правосудия.

Поправки предусматривают значительные наказания вплоть, до пожизненного заключения, для водителей, которые сели за руль под воздействием алкоголя или наркотиков и по чьей вине погибли люди.

Водители, употребившие алкоголь сверх разрешенных пределов, за движение по встречной полосе, за выполнение опасных маневров, или участие в импровизированных гонках, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом, если это создало риск для имущества, тюремное заключение на срок не менее одного года в случае угрозы людям, лишением свободы на срок до 10 лет, если они нанесли тяжкие телесные повреждения человек или ущерб коммунальным службам.