Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T11:26Z
https://ria.ru/20191114/1560917738.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154950/96/1549509624_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_9dbce5147d70cf161edf5b41805170d6.jpg
РИА Новости

В Греции ввели уголовное наказание за "коктейли Молотова"

11:26 14.11.2019
174
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАкция протеста в Афинах
Акция протеста в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Акция протеста в Афинах . Архивное фото
АФИНЫ, 14 ноя - РИА Новости. Парламент Греции проголосовал за законопроект министерства юстиции о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы – существенно ужесточены наказания за преступления против общественного порядка, введено уголовное наказание за использование "коктейля Молотова" в общественных местах, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Голосование проходило поздно ночью. Законопроект в целом поддержали правящая партия "Новая демократия", а также Движение перемен КИНАЛ и правая партия "Греческое решение". Против были СИРИЗА, Компартия Греции и МЕРА25.
Закон вносит существенные изменения в УК, ужесточает наказание за терроризм и нарушения общественного правопорядка. Отменяются многие положения, принятые перед отставкой предыдущим правительством СИРИЗА.
Закон вводит уголовное наказание за "коктейли Молотова" - в случае их использования в общественных местах правонарушитель будет наказан лишением свободы до 10 лет. Хранение, продажа и производство взрывчатых веществ или взрывных устройств, которые могут поставить под угрозу жизнь человека, наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
В соответствии с новыми положениями УК, осужденные на несколько пожизненных сроков заключенные будут иметь право на освобождение только в том случае, если они отбыли наказание в виде лишения свободы в течение 22 лет вместо 17 лет, как предусмотрено в настоящее время. Это касается в первую очередь осужденных за участие в террористической организации "17 ноября", в том числе ее главаря Димитриса Куфонтинаса, осуждённого на 11 пожизненных сроков.
Кроме того, предусматриваются более строгие меры наказания за правонарушения, совершенные во время отпуска заключенных.
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
8 ноября, 15:44
В Греции анархисты совершили акт вандализма в офисе министра образования
Греческое законодательство по вопросам борьбы с терроризмом приводится в соответствии с европейским. Вводится наказание за финансирование террористических организаций и сокрытие информации о совершении террористических актов.
Особые положения касаются незаконного вторжения в государственные, общественные и частные здания - посольства, ведомства, больницы, суды, коммунальные службы. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
В настоящее время практически ежедневно анархисты, в частности, из организации "Рубикон", безнаказанно вторгаются в разные организации, посольства и резиденции послов.
Кроме того, ужесточено наказание для тех, кто нападает на государственных служащих при исполнении обязанностей, например, на налоговых инспекторов и нотариусов на аукционах по продаже жилья должников. Также предусмотрено, что суд может, в дополнение к тюремному заключению, налагать и штрафы за эти преступления.
Другое положение законопроекта предусматривает лишение свободы на срок до трех лет для любого, кто публично угрожает, через интернет или другим способом, совершить террористический акт или побуждает его совершить, и, таким образом, ставит под угрозу общественный порядок.
Ужесточено наказание для насильников, в том числе педофилов.
Коррупция чиновников снова стала уголовным преступлением. В частности, акт подкупа должностного лица наказывается лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом (вместо лишения свободы на срок не менее трех лет и штрафа).
Эти положения законопроекта восстанавливают прежние механизмы наказания за коррупцию, с тем чтобы привести греческое законодательство в соответствие с обязательствами по договорам с ОЭСР и ГРЕКО (Группой государств по борьбе с коррупцией).
Столкновение демонстрантов с полицией в Греции
11 ноября, 19:33
В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией
Расширен также круг политических лиц, которые будут преследоваться по закону за взятки. Политическими лицами считаются премьер-министр, члены правительства, депутаты, губернаторы, мэры и члены городских советов.
Закон также вносит ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, направленных на ускорение отправления правосудия.
Поправки предусматривают значительные наказания вплоть, до пожизненного заключения, для водителей, которые сели за руль под воздействием алкоголя или наркотиков и по чьей вине погибли люди.
Водители, употребившие алкоголь сверх разрешенных пределов, за движение по встречной полосе, за выполнение опасных маневров, или участие в импровизированных гонках, могут быть наказаны лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом, если это создало риск для имущества, тюремное заключение на срок не менее одного года в случае угрозы людям, лишением свободы на срок до 10 лет, если они нанесли тяжкие телесные повреждения человек или ущерб коммунальным службам.
Не менее 10 лет тюрьмы грозит в случае гибели человека и пожизненное заключение, если погибло несколько людей.
500000
Обсудить 1
Парламент ГрецииГрецияВ мире
Рекомендуем
Остров Родос
Посольство в Греции выясняет детали задержания двух российских моряков
Пожарные работают на месте происшествия
В Винницкой области произошел пожар на военном складе
Хельсинки. Виды
В Финляндии власти призвали отказаться от бумажных писем
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Жителя ДНР приговорили к 14 годам лишения свободы за терроризм
Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса
В Сирию из Иордании и Ливана за сутки вернулись 946 беженцев
Андрей Келин
Лавров рассказал о задачах нового посла России в Лондоне
Александр Хинштейн
В ГД обратили внимание на требования к ЧОП после инцидента в Благовещенске
Автомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция
В Турции 17 человек пострадали при взрывах на складе боеприпасов
Ильхам Алиев
Алиев: в мире ведется кампания против религиозных ценностей
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
В Ростехе создали домофон, который сам звонит в полицию
Художник-постановщик и живописец Владимир Артыков
Умер художник Владимир Артыков
Карлов мост и Староместская мостовая башня в Праге
В Праге туристы осуждены на год и оштрафованы за граффити на Карловом мосту
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Якутии чиновник заселил родственников, "заключив" договора с покойниками
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина
Подпись
Большинство россиян уверены в правдивости соцопросов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Лента новостейМолния