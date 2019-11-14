В Москве стартовала международная конференция по кардиохирургии

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пятая международная конференция "Минимально инвазивная кардиохирургия и хирургическая аритмология AMICS 2019", посвященная 75-летию Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского, стартовала в Пятая международная конференция "Минимально инвазивная кардиохирургия и хирургическая аритмология AMICS 2019", посвященная 75-летию Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского, стартовала в Москве , участие в ней принимают ведущие специалисты из РФ, США, Австралии и Европы, передает корреспондент РИА Новости.

Ключевой темой трехдневного форума, по данным организаторов, станет лечение критической сердечной недостаточности. Эксперты обсудят вопросы трансплантации сердца и механических систем поддержки кровообращения, которые в последнее время уверенно заняли свою нишу. Одним из крупнейших разделов станет реконструктивная хирургия клапанов сердца.

"Каждый пациент имеет свой собственный механизм фибрилляции предсердий. Из большой хирургии мы переходим в неинвазивную диагностику и технологию неинвазивного лечения не только аритмии сердца, но и, возможно, ишемической болезни сердца путем разрушения бляшек", - рассказал в своем докладе директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского", академик РАН Амиран Ревишвили.

В своей вступительный речи он также отметил, что для форума AMICS взаимодействие со специалистами международного уровня в области фундаментальный медицины стало уже традицией. На повестке дня перед медицинским сообществом - исторические перспективы развития роботических технологий в кардиохирургии, искусственный интеллект и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, современные эндоваскулярные технологии лечения патологии трикуспидального и митрального клапанов и многие другие темы.

"В этом году наши спикеры приехали из семнадцати разных институтов России, из разных регионов, вплоть до Хабаровска. Кроме того, мы приветствуем гостей из двенадцати стран мира, четырнадцати различных зарубежных учреждений. Все - узнаваемые эксперты в узкоспециализированных областях", - выступил перед гостями экс-президент Американской ассоциации торакальной хирургии (AATS), сопредседатель форума Джеймс Какс.

Специалисты, а также студенты ведущих медицинских вузов увидят трансляции таких операций, как эндоскопически ассистированное коронарное шунтирование, катетерное лечение фибрилляции и транскатетерная имплантация аортального клапана предсердий.