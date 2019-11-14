Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
2019-11-14T15:57Z
https://ria.ru/20191114/1560917169.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/79/1560917931_0:91:3072:1819_1036x0_80_0_0_de1000fe911c5b1d3233fa25dfb2db63.jpg
РИА Новости

В Воронежской области внедрят новую модель медпомощи

11:10 14.11.2019 (обновлено: 15:57 14.11.2019)
157
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиДепутаты Воронежской думы осматривают оборудование одной из больниц Новоусманского района
Депутаты Воронежской думы осматривают оборудование одной из больниц Новоусманского района
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Первичная медицинская помощь к 2021 году будет доступна во всех населенных пунктах Воронежской области с численностью от 100 жителей, сообщает областная дума.
Вопросы совершенствования первичной медико-санитарной помощи в Воронеже обсудили депутаты Воронежской областной думы на заседании думского комитета по охране здоровья.
Ноутбук
13 ноября, 13:37Воронежская область
В Воронежской области IT-компании получат налоговые льготы
"Национальный проект "Здравоохранение" направлен на улучшение качества, доступности и комфортности медицинской помощи. Среди основных задач нацпроекта – снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий и масштабной профилактики, скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена цель по достижению средней продолжительности жизни в стране свыше 80 лет к 2030 году", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Он отметил, что большой вклад в решение этой задачи приходится именно на специалистов первичной медико-санитарной помощи.
"К 2021 году вся территория региона должна быть охвачена первичной медпомощью: фельдшерско-акушерские пункты, сельские амбулатории или мобильные медицинские комплексы должны появиться во всех населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2 тысяч человек", - добавил Нетёсов.
Работа коммунальных служб
24 октября, 22:52Воронежская область
На капремонт соцобъектов в Воронежской области выделят около 2 млрд рублей
По мнению председателя комитета Воронежской областной думы по охране здоровья Ивана Мошурова, от сотрудников первичного звена зависит очень многое.
"Можно сказать, что именно отсюда из ФАПов и сельских амбулаторий и начинается большая медицина. Если сегодня не заниматься развитием системы первичного звена, то все те огромные средства, которые выделяются из федерального и регионального бюджетов на развитие здравоохранения, не помогут справиться с задачей по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни нашего населения. Я рад, что у нас есть не только современные медицинские учреждения на селе, но и высококвалифицированные кадры, которые знают своих пациентов и при необходимости вовремя направят их в учреждения районного уровня, либо специализированные клиники областного центра", - сказал Мошуров.
Мусоросортировочный комплекс
14 октября, 18:19Воронежская область
В Воронежской области построят восемь мусоросортировочных комплексов
Заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Наталья Нехаенко пояснила, что за основу новой современной модели первичной медико-санитарной помощи предложено взять проект "Бережливая поликлиника". Предполагается, что оптимизация коснется работы регистратуры, участковой службы, будет улучшено обслуживание пациентов на дому. А за счет информатизации службы (обустройство колл-центров, картохранилищ и регистратур по типу "Ресепшн") число личных обращений в регистратуру сократится более чем в три раза, что означает отсутствие очередей и улучшение качества предоставляемых услуг.
По данным заксобрания, в ближайшие годы в Воронежской области появятся 8 мобильных комплексов, 1 передвижной комплекс для детей, 5 мобильных флюорографов, 24 передвижных ФАПа. Новая модель первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться на базе 77 подразделений в Воронеже и 128 – в районах области.
По словам Мошурова в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", в области планируется открытие 7 центров амбулаторной онкопомощи на базе многопрофильных крупных медицинских организаций. Первичные онкологические отделения с дневным стационаром будут обсуживать территории с численностью населения от 50 тысяч человек.
Глава Воронежской области Александр Гусев
24 октября, 17:34Воронежская область
Новый онкоцентр в Воронеже могут построить за 2,5 года
"Наша главная цель – сокращение сроков диагностики и повышение ее качества. В центрах будут осуществлять не только диагностическое наблюдение пациентов с онкодиагнозом, но и проводить химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара. Таким образом людям не будет нужды ездить на плановые процедуры в воронежские клиники, все необходимое лечение можно будет получить рядом с домом", – пояснил Мошуров.
Вопросу закрепления медицинских специалистов, особенно в сельской местности, депутаты уделили особое внимание. По словам Натальи Нехаенко, за 4 года медикам передано в пользование более 150 объектов недвижимости, а в 15 районах осуществляется компенсация найма жилья. Кроме того, согласно закону, принятого Воронежской областной думой в 2017 году, медработникам первичного звена и скорой помощи, постоянно проживающим в сельской местности, предоставляются в аренду земельные участки для строительства с правом их дальнейшей приватизации. В настоящее время рассматриваются и другие варианты формирования жилого фонда для представителей первичной медико-санитарной помощи. Например, предоставление субсидий на строительство жилья, льготное ипотечное кредитование, строительство жилья в специализированном кооперативе.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
18 октября, 19:32Воронежская область
В Воронежской области может появиться агробиотехнопарк
По итогам выездного заседания комитета Воронежской областной думы по охране здоровья была принята резолюция, в которой отразили роль депутатов регионального парламента в части контроля над реализацией нацпроекта "Здравоохранение". Кроме того, парламентарии заявили о необходимости внесения изменений в порядок целевого набора студентов медицинских вузов и колледжей в пользу развития сельской медицины. Для разработки этой законодательной инициативы решено создать рабочую группу из депутатов, представителей профильных департаментов правительства региона, специалистов медицинского сообщества и высшей школы Воронежской области.
000000
Обсудить 0
Воронежская областьВладимир ПутинВоронежская областьОбщество
Рекомендуем
Хирурги проводят операцию на сердце
В Москве стартовала международная конференция по кардиохирургии
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов во время посещения городской поликлиники №3 облцентра
Нетесов: воронежцы должны своевременно получать необходимую медпомощь
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
Более трети россиян готовы обратиться к страховщикам по оплате услуг по ОМС
Девочка в инвалидном кресле дома
Эксперт отметил изменение отношения россиян к детям с аномальным развитием
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
ВОЗ запустила пилотную программу оценки новых инсулиновых лекарств
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной
Клюквенный морс
Врач назвала лучший напиток для укрепления иммунитета
Измерение артериального давления
На Алтае начали внедрять дистанционный мониторинг здоровья пациентов
Директор Русского музея Владимир Гусев на церемонии передачи в Русский музей картины Зимний пейзаж художника Алексея Саврасова и альбома рисунков Ольги Лагоды-Шишкиной
Владимир Гусев: я бы сделал вход в Русский музей бесплатным
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе
"Свастика тут — не редкость". Тысячи евреев в Литве заявили об угрозе
Госавтоинспекция Чечни получила 98 новых патрульных автомобилей
Госавтоинспекция Чечни получила 98 новых патрульных автомобилей
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время дискуссии с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым о роли прессы в перестройке и гласности
"Было страшно, умирали в вагонах". Как депортированным возвращали родину
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский заявил, что почти 90% россиян вовлечены в культурную жизнь страны
Зажжение газовой конфорки
Долг Адыгеи за газ в 2019 году вырос на 7,7%, до 690 млн рублей
Буддийские монахи в открытом российскими учеными Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
Российские ученые открыли Центр исследований медитации и сознания в Индии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Лента новостейМолния