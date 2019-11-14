В Воронежской области внедрят новую модель медпомощи

ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Первичная медицинская помощь к 2021 году будет доступна во всех населенных пунктах Первичная медицинская помощь к 2021 году будет доступна во всех населенных пунктах Воронежской области с численностью от 100 жителей, сообщает областная дума.

Вопросы совершенствования первичной медико-санитарной помощи в Воронеже обсудили депутаты Воронежской областной думы на заседании думского комитета по охране здоровья.

"Национальный проект "Здравоохранение" направлен на улучшение качества, доступности и комфортности медицинской помощи. Среди основных задач нацпроекта – снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий и масштабной профилактики, скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена цель по достижению средней продолжительности жизни в стране свыше 80 лет к 2030 году", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

Он отметил, что большой вклад в решение этой задачи приходится именно на специалистов первичной медико-санитарной помощи.

"К 2021 году вся территория региона должна быть охвачена первичной медпомощью: фельдшерско-акушерские пункты, сельские амбулатории или мобильные медицинские комплексы должны появиться во всех населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2 тысяч человек", - добавил Нетёсов.

По мнению председателя комитета Воронежской областной думы по охране здоровья Ивана Мошурова, от сотрудников первичного звена зависит очень многое.

"Можно сказать, что именно отсюда из ФАПов и сельских амбулаторий и начинается большая медицина. Если сегодня не заниматься развитием системы первичного звена, то все те огромные средства, которые выделяются из федерального и регионального бюджетов на развитие здравоохранения, не помогут справиться с задачей по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни нашего населения. Я рад, что у нас есть не только современные медицинские учреждения на селе, но и высококвалифицированные кадры, которые знают своих пациентов и при необходимости вовремя направят их в учреждения районного уровня, либо специализированные клиники областного центра", - сказал Мошуров.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Наталья Нехаенко пояснила, что за основу новой современной модели первичной медико-санитарной помощи предложено взять проект "Бережливая поликлиника". Предполагается, что оптимизация коснется работы регистратуры, участковой службы, будет улучшено обслуживание пациентов на дому. А за счет информатизации службы (обустройство колл-центров, картохранилищ и регистратур по типу "Ресепшн") число личных обращений в регистратуру сократится более чем в три раза, что означает отсутствие очередей и улучшение качества предоставляемых услуг.

По данным заксобрания, в ближайшие годы в Воронежской области появятся 8 мобильных комплексов, 1 передвижной комплекс для детей, 5 мобильных флюорографов, 24 передвижных ФАПа. Новая модель первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться на базе 77 подразделений в Воронеже и 128 – в районах области.

По словам Мошурова в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", в области планируется открытие 7 центров амбулаторной онкопомощи на базе многопрофильных крупных медицинских организаций. Первичные онкологические отделения с дневным стационаром будут обсуживать территории с численностью населения от 50 тысяч человек.

"Наша главная цель – сокращение сроков диагностики и повышение ее качества. В центрах будут осуществлять не только диагностическое наблюдение пациентов с онкодиагнозом, но и проводить химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара. Таким образом людям не будет нужды ездить на плановые процедуры в воронежские клиники, все необходимое лечение можно будет получить рядом с домом", – пояснил Мошуров.

Вопросу закрепления медицинских специалистов, особенно в сельской местности, депутаты уделили особое внимание. По словам Натальи Нехаенко, за 4 года медикам передано в пользование более 150 объектов недвижимости, а в 15 районах осуществляется компенсация найма жилья. Кроме того, согласно закону, принятого Воронежской областной думой в 2017 году, медработникам первичного звена и скорой помощи, постоянно проживающим в сельской местности, предоставляются в аренду земельные участки для строительства с правом их дальнейшей приватизации. В настоящее время рассматриваются и другие варианты формирования жилого фонда для представителей первичной медико-санитарной помощи. Например, предоставление субсидий на строительство жилья, льготное ипотечное кредитование, строительство жилья в специализированном кооперативе.