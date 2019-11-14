Британский миллиардер Брэнсон может приобрести 25% лоукостера "Победа"

"Говорить о конкретике пока рано, но такие намерения не исключаются", - сообщил источник знакомый с ситуацией.

Как говорится на сайте "Вести.Экономика", о том, что "Аэрофлот" может продать пакет "Победы" стратегическому инвестору, в конце августа говорил гендиректор группы "Аэрофлот" Виталий Савельев. По его словам, также обсуждается возможность IPO лоукостера с размещением до 25% его капитала. По оценке аналитиков, на которых сослался топ-менеджер, сейчас капитализация "Победы" оценивается в сумму от $800 млн до $1 млрд.