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РИА Новости

Британский миллиардер Брэнсон может приобрести 25% лоукостера "Победа"

10:58 14.11.2019 (обновлено: 10:59 14.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Британский бизнесмен, миллиардер и владелец Virgin Group Ричард Брэнсон рассматривает возможность приобретения 25% дочернего лоукостера "Аэрофлота" "Победа", сообщают "Вести.Экономика" со ссылкой на источник.
"Говорить о конкретике пока рано, но такие намерения не исключаются", - сообщил источник знакомый с ситуацией.
Как говорится на сайте "Вести.Экономика", о том, что "Аэрофлот" может продать пакет "Победы" стратегическому инвестору, в конце августа говорил гендиректор группы "Аэрофлот" Виталий Савельев. По его словам, также обсуждается возможность IPO лоукостера с размещением до 25% его капитала. По оценке аналитиков, на которых сослался топ-менеджер, сейчас капитализация "Победы" оценивается в сумму от $800 млн до $1 млрд.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин
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АэрофлотРичард БрэнсонЭкономика
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