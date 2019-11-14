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РИА Новости

В Москве будут судить преподавателя музыки, избивавшего ученицу

10:51 14.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Репетитор по музыке, который избивал свою 8-летнюю ученицу в Москве, пойдет под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
В апреле следователи в Москве завели дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) на 23-летнего репетитора по музыке, который во время урока избивал и оскорблял свою 8-летнюю ученицу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Иванова.
По данным следствия, обвиняемый с ноября 2018 года два раза в неделю преподавал 8-летней девочке игру на фортепьяно. Применение физической силы и оскорбления репетитор объяснил воспитательными и учебными целями.
"Своими противоправными действиями преподаватель причинил девочке физические и нравственные страдания", - отметила Иванова.
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