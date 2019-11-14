В Москве будут судить преподавателя музыки, избивавшего ученицу

В апреле следователи в Москве завели дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) на 23-летнего репетитора по музыке, который во время урока избивал и оскорблял свою 8-летнюю ученицу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.