Производитель рассказал о примерной стоимости нового кукурузника

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Стоимость нового легкого самолета на замену кукурузника Стоимость нового легкого самолета на замену кукурузника Ан-2 не должна превышать 120 миллионов рублей, а цена за час эксплуатации не должна быть больше 30 тысяч рублей, сообщает в четверг "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА)

Конкурс на разработку этого самолета выиграла компания "Байкал-Инжиниринг", которая входит в состав УЗГА.

"Целевая стоимость самолета при серийном производстве не превышает 120 миллионов рублей в ценах 2020 года, а целевая себестоимость эксплуатации самолета в пересчете на летный час (без учета стоимости владения) — не более 30 тысяч рублей", — говорится в релизе.

В пресс-службе рассказали, что Минпромторг задал требования, по многим параметрам превосходящие аналогичные характеристики Ан-2, а именно: расчетная крейсерская скорость полета — не менее 300 километров в час, расчетная практическая дальность полета с максимальной коммерческой нагрузкой — две тонны и с аварийным навигационным запасом на 45 минут полета — не менее 1,5 тысячи километров.

Максимальный взлетный вес нового самолета должен составить 4,8 тонны, планер должен состоять из материалов на основе алюминиевых сплавов, что облегчит его ремонт в полевых условиях и позволит хранить без ангара.

Новый самолет, как предполагается, сможет перевозить девять пассажиров с возможностью увеличения в будущем до 12.