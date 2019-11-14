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РИА Новости

Производитель рассказал о примерной стоимости нового кукурузника

10:41 14.11.2019 (обновлено: 11:54 14.11.2019)
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© Уральский завод гражданской авиацииПроект легкого многоцелевого самолета, предназначенного для местных воздушных линий
Проект легкого многоцелевого самолета, предназначенного для местных воздушных линий
© Уральский завод гражданской авиации
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Стоимость нового легкого самолета на замену кукурузника Ан-2 не должна превышать 120 миллионов рублей, а цена за час эксплуатации не должна быть больше 30 тысяч рублей, сообщает в четверг "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА).
Конкурс на разработку этого самолета выиграла компания "Байкал-Инжиниринг", которая входит в состав УЗГА.
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"Целевая стоимость самолета при серийном производстве не превышает 120 миллионов рублей в ценах 2020 года, а целевая себестоимость эксплуатации самолета в пересчете на летный час (без учета стоимости владения) — не более 30 тысяч рублей", — говорится в релизе.
В пресс-службе рассказали, что Минпромторг задал требования, по многим параметрам превосходящие аналогичные характеристики Ан-2, а именно: расчетная крейсерская скорость полета — не менее 300 километров в час, расчетная практическая дальность полета с максимальной коммерческой нагрузкой — две тонны и с аварийным навигационным запасом на 45 минут полета — не менее 1,5 тысячи километров.
Максимальный взлетный вес нового самолета должен составить 4,8 тонны, планер должен состоять из материалов на основе алюминиевых сплавов, что облегчит его ремонт в полевых условиях и позволит хранить без ангара.
Новый самолет, как предполагается, сможет перевозить девять пассажиров с возможностью увеличения в будущем до 12.
Сам проект оценивается в 4,5 миллиарда рублей, включая типовую сертификацию.
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Уральский завод гражданской авиацииАн-2РоссияЭкономика
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