МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина покончил с собой в московском СИЗО-3, сообщили в пресс-службе столичного УФСИН России.
Сообщается, что 13 ноября в санузле одной из камер изолятора мужчина совершил попытку суицида.
"Сотрудниками учреждения незамедлительно были приняты меры по оказанию медицинской помощи с одновременным вызовом скорой помощи. Прибывшей бригадой СМП проводились реанимационные действия, однако спасти обвиняемого не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый привлекался по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и содержался в СИЗО-3 с 19 июля, а также стоял на профилактическом учебе "как склонный к употреблению наркотических средств".
Согласно сообщению, по данному факту проводится служебная проверка.