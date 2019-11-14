Мужчина покончил с собой в московском СИЗО-3

Сообщается, что 13 ноября в санузле одной из камер изолятора мужчина совершил попытку суицида.

"Сотрудниками учреждения незамедлительно были приняты меры по оказанию медицинской помощи с одновременным вызовом скорой помощи. Прибывшей бригадой СМП проводились реанимационные действия, однако спасти обвиняемого не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый привлекался по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и содержался в СИЗО-3 с 19 июля, а также стоял на профилактическом учебе "как склонный к употреблению наркотических средств".