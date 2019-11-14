Пилот упавшего в Казани в 2013 году самолета летал по фальшивым документам

В ноябре 2013 года в международном аэропорту Казани произошло крушение самолета Boeing 737-500. Погибло 50 человек, в том числе все члены экипажа.
"По данным следствия, (командир самолета Рустем) Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что занимавший должность заместителя гендиректора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в межрегиональное управление Росавиации. Там, по халатности руководителя, не была организована проверка подлинности достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота.
"В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили его на получение статуса командира воздушного судна. С марта 2012 года Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира судна.
17 ноября 2018, 02:04Авиакатастрофа самолета Boeing-737 компании "Татарстан" 17 ноября 2013 года