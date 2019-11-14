Пилот упавшего в Казани в 2013 году самолета летал по фальшивым документам

На месте крушения самолета в Казани. Фото с места событий. Архивное фото

На месте крушения самолета в Казани. Фото с места событий

© Фото предоставлено МЧС России На месте крушения самолета в Казани. Фото с места событий

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Командир упавшего в Командир упавшего в Казани в 2013 году самолета Boeing 737-500 не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к полетам на основании поддельных документов, сообщается на сайте СК РФ

В ноябре 2013 года в международном аэропорту Казани произошло крушение самолета Boeing 737-500. Погибло 50 человек, в том числе все члены экипажа.

"По данным следствия, (командир самолета Рустем) Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что занимавший должность заместителя гендиректора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в межрегиональное управление Росавиации. Там, по халатности руководителя, не была организована проверка подлинности достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота.

"В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна", - уточняется в сообщении.