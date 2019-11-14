Медведев встретится с активистами "Молодой Гвардии Единой России"

"Председатель партии "Единая Россия", глава правительства России Дмитрий Медведев 14 ноября встретится с активистами Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", которые соберутся в Центральном штабе МГЕР на слет, посвященный 14-летию организации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Источник: в МГЕР не будет должности председателя после ухода Давыдова

Источник: в МГЕР не будет должности председателя после ухода Давыдова

Уточняется, что в мероприятии примут участие активисты МГЕР со всей страны, руководители ее лучших региональных отделений, избранные в этом году молодые депутаты. В ходе встречи планируется обсудить обновление "Молодой Гвардии", итоги работы МГЕР за 2019 год и планы работы на 2020-2021 годы.