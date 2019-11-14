Медведев встретится с активистами "Молодой Гвардии Единой России"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведёт встречу с активистами "Молодой Гвардии Единой России", где обсудит итоги работы МГЕР в 2019 году, планы на предстоящий год и пути обновления организации, сообщает пресс-служба ЕР.
"Председатель партии "Единая Россия", глава правительства России Дмитрий Медведев 14 ноября встретится с активистами Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", которые соберутся в Центральном штабе МГЕР на слет, посвященный 14-летию организации", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в мероприятии примут участие активисты МГЕР со всей страны, руководители ее лучших региональных отделений, избранные в этом году молодые депутаты. В ходе встречи планируется обсудить обновление "Молодой Гвардии", итоги работы МГЕР за 2019 год и планы работы на 2020-2021 годы.
Также во встрече примет участие секретарь генсовета ЕР, заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.