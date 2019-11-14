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РИА Новости

"Капитаны" российского и американского бизнеса могут встретиться на ПМЭФ

08:33 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Первое заседание Делового консультативного совета РФ и США может пройти на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
Инициатива о создании группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса, изначально была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Главная задача делового консультативного совета – определить шаги по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества между странами. Однако с тех пор не было проведено ни одного заседания.
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"Возможно, первая встреча пройдет на полях ПМЭФ. Это было бы логичным, учитывая, что и в предыдущие годы лидеры бизнеса США и России ежегодно встречались и вели диалог на этой площадке. С другой стороны, нужно, чтобы поскорее решились такие вопросы, как снятие ареста с инвестора Майкла Калви и его партнеров. Если это дело будет тянуться и дальше, то оно станет еще более скандальным и, естественно, будет мешать в развитии диалога", - сказал Родзянко.
Ранее в ноябре российский посол в США Анатолий Антонов на заседании Американо-российского делового совета в Нью-Йорке заявил, что первое заседание делового консультативного совета РФ и США пройдет в ближайшее время.
Родзянко рассказал, что возможность диалога бизнеса обсуждалась на встрече в Нью-Йорке "На встрече обсуждалась инициатива создания диалога так называемых "капитанов бизнеса" США и России. Эта тема обсуждается уже довольно долго, однако пока без особой конкретики. Здесь, во-первых, необходимо определить, кто будет вести эту инициативу", - считает он.
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"Сейчас тоже думали и решили, что незачем заново изобретать колесо, когда оно уже изобретено, и передали тем же двум организациям эту задачу. С российской стороны организация (Российско-американский деловой совет - ред.) уже фактически поглощена РСПП, с американской стороны продолжает существовать как Американо-российский деловой совет под началом Дэна Рассела. Естественно, AmCham в этом тоже будет участвовать, мы не остаемся в стороне", - продолжил собеседник агентства.
При этом, по его словам, когда и как диалог будет создан "во многом зависит от решений со стороны руководства наших стран, а именно в данный момент - со стороны правительства США". "Сейчас мы ждем назначения нового посла США в России, ждем от него каких-то начинаний", - отметил Родзянко.
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AmChamАлексис РодзянкоРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссияСШАПМЭФЭкономика
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