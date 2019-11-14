"Капитаны" российского и американского бизнеса могут встретиться на ПМЭФ

Инициатива о создании группы, которая объединит "капитанов" российского и американского бизнеса, изначально была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Главная задача делового консультативного совета – определить шаги по расширению торгово-инвестиционного сотрудничества между странами. Однако с тех пор не было проведено ни одного заседания.

"Возможно, первая встреча пройдет на полях ПМЭФ. Это было бы логичным, учитывая, что и в предыдущие годы лидеры бизнеса США и России ежегодно встречались и вели диалог на этой площадке. С другой стороны, нужно, чтобы поскорее решились такие вопросы, как снятие ареста с инвестора Майкла Калви и его партнеров. Если это дело будет тянуться и дальше, то оно станет еще более скандальным и, естественно, будет мешать в развитии диалога", - сказал Родзянко.

Ранее в ноябре российский посол в США Анатолий Антонов на заседании Американо-российского делового совета в Нью-Йорке заявил, что первое заседание делового консультативного совета РФ и США пройдет в ближайшее время.

Родзянко рассказал, что возможность диалога бизнеса обсуждалась на встрече в Нью-Йорке "На встрече обсуждалась инициатива создания диалога так называемых "капитанов бизнеса" США и России. Эта тема обсуждается уже довольно долго, однако пока без особой конкретики. Здесь, во-первых, необходимо определить, кто будет вести эту инициативу", - считает он.

"Сейчас тоже думали и решили, что незачем заново изобретать колесо, когда оно уже изобретено, и передали тем же двум организациям эту задачу. С российской стороны организация (Российско-американский деловой совет - ред.) уже фактически поглощена РСПП, с американской стороны продолжает существовать как Американо-российский деловой совет под началом Дэна Рассела. Естественно, AmCham в этом тоже будет участвовать, мы не остаемся в стороне", - продолжил собеседник агентства.