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РИА Новости

Обвиняемый в превышении полномочий бывший мэр Сургута не признает вину

08:13 14.11.2019 (обновлено: 08:16 14.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя - РИА Новости. Бывший глава Сургута Дмитрий Попов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, в ходе заседания суда в среду не признал свою вину, сообщил РИА Новости адвокат экс-градоначальника Владимир Яремаченко.
Весной 2016 года Следственный комитет России сообщал о предъявленном Попову обвинении в превышении должностных полномочий из-за сделки, ущерб от которой превысил 46 миллионов рублей. По версии следствия, в декабре 2013 года, занимая пост главы Сургута, он без процедуры оценки рынка незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности – более 800 тысяч кубометров песка – по заниженной стоимости. После этого, заявляли в ведомстве, данная фирма продала песок по цене, вдвое превышающей закупочную.
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Дума Сургута приняла отставку руководителя муниципалитета по собственному желанию за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях. До этого Попов проходил по "песочному делу" только свидетелем. Бывший градоначальник, комментируя решение, заявлял о своей невиновности и о том, что указанная сделка была проведена в рамках действующего законодательства. Дело Попова, таким образом, расследовалось почти три года, экс-чиновник все это время находился под подпиской о невыезде.
Сургутский суд начал рассматривать дело Попова в апреле, однако защита экс-чиновника направила ходатайство о возвращении дела прокурору. По информации местных СМИ, освещающих ход следствия, адвокаты бывшего главы города на первом заседании заявили об отсутствии ряда важных документов, которые, по их мнению, могут повлиять на объективность истории. Тем не менее, рассмотрев ходатайство, суд отказал в его удовлетворении. В среду Попов выступил в ходе судебного заседания и впервые дал показания по "песочному делу", свою позицию он озвучивал около часа.
"Дмитрий Валерьевич не согласился со всеми тремя эпизодами обвинения, делалось это, в частности, со ссылкой на законодательство о порядке владения и пользования муниципальным имуществом... На наш взгляд, обвинение не просто несостоятельно – оно абсурдно. По всем трем эпизодам он вину не признает", - сказал Яремаченко.
По словам адвоката, следующее судебное заседание запланировано на 2 декабря.
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Дмитрий ПоповСледственный комитет РФСургутПроисшествия
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