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РИА Новости

В Москве в четверг ожидается солнечная погода и до семи градусов тепла

08:06 14.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобили на Крымском валу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Солнечная погода, без осадков ожидает москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до 7 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня хорошая, будет солнечно, без осадков. Воздух в Москве может прогреться до 5-7 градусов, по области от 3-8 градусов, это существенно выше климатической нормы", - сказал Тишковец.
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