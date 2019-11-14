В Москве в четверг ожидается солнечная погода и до семи градусов тепла

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Солнечная погода, без осадков ожидает москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до 7 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня хорошая, будет солнечно, без осадков. Воздух в Москве может прогреться до 5-7 градусов, по области от 3-8 градусов, это существенно выше климатической нормы", - сказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что ветер южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление остается существенно выше нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба при норме 747.