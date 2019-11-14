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РИА Новости

В Италии откроется выставка фотографий лауреатов конкурса имени Стенина

02:19 14.11.2019
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПосетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
РИМ, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года откроется в четверг в городе Сан-Донато-Миланезе на севере Италии.
В художественной галерее Cascina Roma будут представлены более 70 фотографий лучших молодых фотожурналистов мира, победивших в этом году в престижном международном конкурсе, который организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Среди авторов экспозиции – репортеры из Италии, Франции, России, Египта, Испании, Индии и ряда других стран. Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, ранее с их творчеством уже познакомилась публика Москвы, Будапешта, Кейптауна и Нью-Йорка.
Итальянский этап выставочного турне представляет зрителям богатую экспозицию, которая включает в себя фотоработы, затрагивающие самые животрепещущие проблемы современного мира. В их числе - вынужденная миграция, сохранение этнической самобытности, социальное волонтерство, охрана окружающей среды, защита животных. Важное место на выставке занимает серия фотографий под названием "Отверженные и земля", созданная итальянским фоторепортером Габриэле Чеккони, который в этом году получил Гран-при конкурса.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован в 2014 году и ставит своей задачей открыть широкой публике новые имена, поддержать молодых талантливых фотографов и одновременно способствовать сохранению высоких стандартов фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ на конкурс открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. Конкурс имени Стенина стал экспериментальной площадкой для многих молодых и ищущих фотомастеров, которые использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к событиям и сюжетам, зачастую остающимся за переделами общественного интереса.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
1 ноября, 19:59
Открытие выставки победителей фотоконкурса имени Стенина в ООН
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал Вести.Ru и общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
6 ноября, 11:44
Лавров: на Украине до сих пор не расследовано дело об убийстве Стенина
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинРоссия сегодняЮНЕСКОРоссияИталияОбщество
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