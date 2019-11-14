В Италии откроется выставка фотографий лауреатов конкурса имени Стенина

РИМ, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Выставка работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года откроется в четверг в городе Сан-Донато-Миланезе на севере Италии

В художественной галерее Cascina Roma будут представлены более 70 фотографий лучших молодых фотожурналистов мира, победивших в этом году в престижном международном конкурсе, который организован МИА " Россия сегодня " под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Среди авторов экспозиции – репортеры из Италии, Франции, России, Египта, Испании, Индии и ряда других стран. Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, ранее с их творчеством уже познакомилась публика Москвы, Будапешта, Кейптауна и Нью-Йорка.

Итальянский этап выставочного турне представляет зрителям богатую экспозицию, которая включает в себя фотоработы, затрагивающие самые животрепещущие проблемы современного мира. В их числе - вынужденная миграция, сохранение этнической самобытности, социальное волонтерство, охрана окружающей среды, защита животных. Важное место на выставке занимает серия фотографий под названием "Отверженные и земля", созданная итальянским фоторепортером Габриэле Чеккони, который в этом году получил Гран-при конкурса.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован в 2014 году и ставит своей задачей открыть широкой публике новые имена, поддержать молодых талантливых фотографов и одновременно способствовать сохранению высоких стандартов фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ на конкурс открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. Конкурс имени Стенина стал экспериментальной площадкой для многих молодых и ищущих фотомастеров, которые использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к событиям и сюжетам, зачастую остающимся за переделами общественного интереса.