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РИА Новости

США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров

00:25 14.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров, и она это делает, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.
"Одним из моих главных приоритетов в ходе президентства является избавление от барьеров для американской торговли и инвестиций. Мы призываем Турцию еще больше открыть свой рынок... для американских товаров и услуг. И они это делают, Турция стремительно открывает свои рынки", - сказал он на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров.
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Дональд ТрампТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ миреЭкономика
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