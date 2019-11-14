США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров

"Одним из моих главных приоритетов в ходе президентства является избавление от барьеров для американской торговли и инвестиций. Мы призываем Турцию еще больше открыть свой рынок... для американских товаров и услуг. И они это делают, Турция стремительно открывает свои рынки", - сказал он на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров.