Стала известна дата премьеры военной драмы "Ржев"

Действие картины происходит во время битвы под Ржевом в феврале 1942 года. Рота Советской армии выбивает немцев из села Овсянниково.

В боях погибло больше половины наших бойцов. Оставшиеся в живых держат оборону и ждут подкрепления, но вместо него к ним под огнем пробивается только младший лейтенант — начальник особого отдела. Его задача — выявить предателей среди своих.