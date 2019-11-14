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РИА Новости

Стала известна дата премьеры военной драмы "Ржев"

07:26 14.11.2019 (обновлено: 09:08 14.11.2019)
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© Триикс медиа, 2019Кадр из военной драмы "Ржев"
Кадр из военной драмы Ржев
© Триикс медиа, 2019
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российская военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря.
Режиссер Игорь Копылов написал сценарий по повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью».
© Триикс медиа, 2019Кадр из военной драмы "Ржев"
Кадр из военной драмы Ржев
© Триикс медиа, 2019
Кадр из военной драмы "Ржев"
Главные роли исполнили: Сергей Жарков, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Иван Бахарев.
Действие картины происходит во время битвы под Ржевом в феврале 1942 года. Рота Советской армии выбивает немцев из села Овсянниково.
В боях погибло больше половины наших бойцов. Оставшиеся в живых держат оборону и ждут подкрепления, но вместо него к ним под огнем пробивается только младший лейтенант — начальник особого отдела. Его задача — выявить предателей среди своих.
© Триикс медиа, 2019Кадр из военной драмы "Ржев"
Кадр из военной драмы Ржев
© Триикс медиа, 2019
Кадр из военной драмы "Ржев"
Лента создана на студии «Триикс медиа» при информационной поддержке телеканала «Россия 1».
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