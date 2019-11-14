Вашингтон собирает совещание по Сирии и ИГ*

Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии. Архивное фото

Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерская встреча коалиции под руководством Министерская встреча коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой " Исламское государство "*, а также заседание "малой группы" по Сирии пройдет в четверг в Вашингтоне

"Мы проводим дополнительную настройку двух важных и связанных друг с другом инициатив", - заявил журналистам в этой связи высокопоставленный представитель госдепартамента.

США насчитывают в коалиции больше 80 партнеров, но в Вашингтоне будут представлены лишь около 35 из них.

По словам представителя госдепа, будет обсуждаться военная операция Турции против курдов на северо-востоке Сирии, действия сирийских властей и России, ситуация с союзными США "Сирийскими демократическими силами" и дальнейшее американское присутствие в регионе.

Также перед министерской встречей пройдет заседание "малой группы", в которую входят, помимо США, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания, Египет, Франция, Германия.

"Мы рассмотрим общую военно-политическую ситуацию в Сирии, особенно ситуацию, сложившуюся после созыва конституционного комитета в конце октября в Женеве... а также ситуацию на северо-востоке Сирии и то, как как это соответствует нашим задачам", - сообщил представитель госдепа.

По его словам, США продолжают убеждать другие страны возвращать на свою территорию для суда и возможной реабилитации задержанных в Сирии и Ираке боевиков ИГ. Он констатировал "некоторый успех" в случае со странами Ближнего Востока и Центральной Азии. Однако, по словам чиновника, Европа принимает своих граждан в единичных случаях, и это беспокоит США.

Он заявил также, что США обсуждают этот вопрос и с Россией.

"Мы также говорим с русскими, есть большое число задержанных и членов их семей. Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии", - сказал представитель госдепартамента.

Россия не участвует в американской коалиции и "малой группе" и во встрече в Вашингтоне участия не принимает.