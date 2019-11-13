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РИА Новости

Полиция завела дело против дебошира из кафе в Туле

21:30 13.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, устроившего дебош в кафе Тулы, сообщило УМВД по региону.
Ранее СУСК сообщило о том, что проводит проверку по факту опубликованного в СМИ видео, на котором запечатлены хулиганские действия мужчины в кафе, а "прибывшие на место и присутствовавшие при инциденте сотрудники Росгвардии и сотрудники полиции не предпринимали в течение длительного времени попыток пресечь противоправные действия мужчины".
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На кадрах Telegram-канала НТВ раздетый по пояс мужчина в кафе крушит стул и кидает его части в разные стороны, слышны женские крики. Силовики в бронежилетах и касках не вмешиваются в процесс. На следующих кадрах они уже пытаются скрутить дебошира. На опубликованном тульским интернет-изданием Myslo видео заметен и второй нарушитель – в черной куртке и шапке, он с силой швыряет девушку на пол, а его полураздетый товарищ пинает ее. Силовики пытаются помешать мужчинам, но те активно сопротивляются.
По данным УМВД, инцидент произошел в ночь на 2 ноября. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе города мужчина нарушает общественный порядок.
"Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы дебошир был задержан и доставлен для разбирательств в отдел полиции. В отношении мужчины 1992 года рождения, был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Пролетарский районный суд Тулы 3 ноября назначил мужчине наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.
"Кроме того, в УМВД России по городу Туле в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". Выясняются все обстоятельства инцидента, произошедшего в кафе", - информирует полиция.
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