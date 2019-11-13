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РИА Новости

Синоптик прокомментировала сообщения о наступлении похолодания в России

17:35 13.11.2019 (обновлено: 17:39 13.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкДеревья с замершими ягодами
Деревья с замершими ягодами
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк подтвердила наступление морозного фронта на Сибирь.
"Вторжение холода уже началось минувшей ночью на севере Западной Сибири. В Ханты-Мансийском автономном округе столбики термометров уже опускались до -25-30 градусов. Эти крайне низкие температуры рвутся на юг, юго-восток", — цитирует ее РЕН ТВ.
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По ее словам, похолодание также затронет Омскую, Свердловскую и Тюменскую области, где ночью температура опуститься до 28 градусов, а днем – до 18 градусов мороза.
На Урале похолодание закончится уже к наступлению выходных. К этому времени морозы затронут Красноярский край и Иркутскую область.
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Центр "Фобос"Свердловская областьТюменская областьХанты-Мансийский автономный округКрасноярский крайОмская областьОбщество
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