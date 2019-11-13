Синоптик прокомментировала сообщения о наступлении похолодания в России

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк подтвердила наступление морозного фронта на Сибирь.
"Вторжение холода уже началось минувшей ночью на севере Западной Сибири. В Ханты-Мансийском автономном округе столбики термометров уже опускались до -25-30 градусов. Эти крайне низкие температуры рвутся на юг, юго-восток", — цитирует ее РЕН ТВ.
По ее словам, похолодание также затронет Омскую, Свердловскую и Тюменскую области, где ночью температура опуститься до 28 градусов, а днем – до 18 градусов мороза.
На Урале похолодание закончится уже к наступлению выходных. К этому времени морозы затронут Красноярский край и Иркутскую область.