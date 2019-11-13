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РИА Новости

Один человек пострадал при обстреле окраины Донецка, заявили в ДНР

17:12 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в среду окраину Донецка, пострадал один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 15.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" на западе Донецка с применением гранатометов и стрелкового оружия… Ранения получил мужчина 1965 года рождения", - заявил представитель ведомства.
Он добавил, что также повреждения получили четыре жилых дома.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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