Один человек пострадал при обстреле окраины Донецка, заявили в ДНР

"Шаг вперед, два – назад". Украинский политик оценил ситуацию в Донбассе В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации у поселка Петровское в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник, власть не заинтересована, чтобы мирные процессы на Украине имели устойчивые тенденции.