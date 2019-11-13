Один человек пострадал при обстреле окраины Донецка, заявили в ДНР

"Сегодня в 15.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" на западе Донецка с применением гранатометов и стрелкового оружия… Ранения получил мужчина 1965 года рождения", - заявил представитель ведомства.
Он добавил, что также повреждения получили четыре жилых дома.
Вчера, 15:10Сказано в эфире"Шаг вперед, два – назад". Украинский политик оценил ситуацию в ДонбассеВ ДНР обвинили Киев в попытке эскалации у поселка Петровское в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник, власть не заинтересована, чтобы мирные процессы на Украине имели устойчивые тенденции.