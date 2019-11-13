СК заинтересовался реакцией полиции на дебошира в тульском кафе

Видео инцидента в кафе опубликовали СМИ и соцсети. На кадрах Telegram-канала НТВ раздетый по пояс мужчина в кафе крушит стул и кидает его части в разные стороны, слышны женские крики. Силовики в бронежилетах и касках не вмешиваются в процесс. На следующих кадрах они уже пытаются скрутить дебошира. На опубликованном тульским интернет-изданиемвидео заметен и второй нарушитель – в черной куртке и шапке, он с силой швыряет девушку на пол, а его полураздетый товарищ пинает ее. Силовики пытаются помешать мужчинам, но те активно сопротивляются.