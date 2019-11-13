СК заинтересовался реакцией полиции на дебошира в тульском кафе

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Следователи проверят опубликованное в соцсетях видео, на котором сотрудники Росгвардии и полиции, прибывшие усмирять дебошира в кафе Тулы, вместо этого наблюдали, как мужчина крушил стулья, сообщило СУСК РФ по региону в среду.
Видео инцидента в кафе опубликовали СМИ и соцсети. На кадрах Telegram-канала НТВ раздетый по пояс мужчина в кафе крушит стул и кидает его части в разные стороны, слышны женские крики. Силовики в бронежилетах и касках не вмешиваются в процесс. На следующих кадрах они уже пытаются скрутить дебошира. На опубликованном тульским интернет-изданием Myslo видео заметен и второй нарушитель – в черной куртке и шапке, он с силой швыряет девушку на пол, а его полураздетый товарищ пинает ее. Силовики пытаются помешать мужчинам, но те активно сопротивляются.
СУСК сообщает, что в ходе мониторинга СМИ следственные органы заинтересовались видеозаписью, сделанной в кафе в Пролетарском районе Тулы, отметив, что "прибывшие на место и присутствовавшие при инциденте сотрудники Росгвардии и сотрудники полиции не предпринимали в течение длительного времени попыток пресечь противоправные действия мужчины".
В связи с этим следователи начали процессуальную проверку. "В ходе проверки следствию предстоит выяснить все обстоятельства и дать юридическую оценку произошедшему", - говорится в сообщении.
РИА Новости пока не располагает комментариями полиции и Росгвардии.