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РИА Новости

Пресс-конференция Национальной ассоциации цветоводов

16:48 13.11.2019 (обновлено: 17:10 13.11.2019)
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26 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) о проблемах российского цветоводства.
Участники:
- член Комитета Государственной Думы VII созыва по аграрным вопросам Сергей ЯХНЮК;
- член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, президент Ассоциации "Теплицы России" Алексей СИТНИКОВ;
- председатель Правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей АНТИПОВ;
- член Правления Национальной ассоциации цветоводов Наиль АХУНДОВ.

В ходе мероприятия речь пойдет о проблемах российского цветоводства и необходимости господдержки отрасли, о последствиях снижения импортной таможенной пошлины на территории ЕАЭС и введения с 1 января 2019 года дополнительного налога НДС для цветоводов-плательщиков ЕСХН, о резком росте "серого" рынка цветов и увеличении объема контрафактного экспорта.
Почему буксует программа импортозамещения в цветочной отрасли? Каков объем недополученных доходов в казну государства от уплаты таможенной пошлины и НДС? Как упорядочить продажу цветов накануне календарных праздников?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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