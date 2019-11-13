Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T16:33Z
https://ria.ru/20191113/1560893347.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Госдума предложила правительству развивать механизмы господдержки АПК

16:33 13.11.2019
144
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству РФ продолжить совершенствовать механизмов господдержки в сфере агропромышленного комплекса России.
Кабмину рекомендуется обратить внимание и на необходимость повышения эффективности использования средств, выделяемых для развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий (КРСТ) в рамках госпрограмм.
Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
5 ноября, 12:24
Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции
При корректировке госпрограммы развития сельского хозяйства особое внимание депутаты предлагают уделить мерам, направленным на увеличение производства молока, молочных продуктов, говядины, плодоовощной продукции, техническую и технологическую модернизацию АПК, развитие фермерства и сельской кооперации, обеспечение воспроизводства плодородия сельхозземель, развитие мелиорации земель. Депутаты выступают и за совершенствование мер, направленных на развитие отечественного сельхозмашиностроения.
Помимо этого, правительству рекомендуется принять дополнительные меры, направленные на расширение участия регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, в реализации мероприятий госпрограмм развития сельского хозяйства и КРСТ. Допмеры предложено принять и по повышению эффективности взаимодействия и обеспечению баланса интересов торговых сетей, переработчиков сельхозпродукции и производителей продуктов питания.
Кабмин также предложено разработать и утвердить госпрограмму по эффективному использованию земель сельхозназначения и вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий, в рамках которой создать фонд управления землями сельхозназначения. Должна быть продолжена работа по продвижению российских продовольственных брендов на внешних и внутреннем рынках. Также предлагается рассмотреть вопросы оптимизации тарифов на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей и дифференциации ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов в зависимости от степени переработки рыбной продукции.
Уборка картофеля
30 октября, 10:22
Россия может вернуться к самообеспеченности по картофелю
Кроме того, правительству рекомендуется скорректировать пороговые значения критерия продовольственной безопасности РФ и включить в доктрину показатели, устанавливающие пороговые значения самообеспеченности по овощам, бахчевым культурам, фруктам, ягодам, семенам.
400000
Обсудить 1
Госдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Поиски пропавшей 11 ноября в Ставрополе 16-летний школьницы
В Ставрополе нашли пропавшую девушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
Лента новостейМолния