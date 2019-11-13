Госдума предложила правительству развивать механизмы господдержки АПК

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству РФ продолжить совершенствовать механизмов господдержки в сфере агропромышленного комплекса России.

Кабмину рекомендуется обратить внимание и на необходимость повышения эффективности использования средств, выделяемых для развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий (КРСТ) в рамках госпрограмм.

При корректировке госпрограммы развития сельского хозяйства особое внимание депутаты предлагают уделить мерам, направленным на увеличение производства молока, молочных продуктов, говядины, плодоовощной продукции, техническую и технологическую модернизацию АПК, развитие фермерства и сельской кооперации, обеспечение воспроизводства плодородия сельхозземель, развитие мелиорации земель. Депутаты выступают и за совершенствование мер, направленных на развитие отечественного сельхозмашиностроения.

Помимо этого, правительству рекомендуется принять дополнительные меры, направленные на расширение участия регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, в реализации мероприятий госпрограмм развития сельского хозяйства и КРСТ. Допмеры предложено принять и по повышению эффективности взаимодействия и обеспечению баланса интересов торговых сетей, переработчиков сельхозпродукции и производителей продуктов питания.

Кабмин также предложено разработать и утвердить госпрограмму по эффективному использованию земель сельхозназначения и вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий, в рамках которой создать фонд управления землями сельхозназначения. Должна быть продолжена работа по продвижению российских продовольственных брендов на внешних и внутреннем рынках. Также предлагается рассмотреть вопросы оптимизации тарифов на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей и дифференциации ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов в зависимости от степени переработки рыбной продукции.