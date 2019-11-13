Корвет "Гремящий" прибыл на Северный флот на госиспытания

Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.