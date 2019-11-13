Корвет "Гремящий" прибыл на Северный флот на госиспытания

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Новый российский корвет "Гремящий" проекта 20385 прибыл на Северный флот для прохождения госиспытаний, сообщили в среду в пресс-службе СФ.
В конце октября еще строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" "Гремящий" осмотрел президент РФ Владимир Путин. Командир корабля капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал тогда главе государства об особенностях управления новейшим кораблем, а также отметил, что в перспективе на корабле, уже сейчас вооруженном ракетами "Калибр", могли бы быть размещены и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
"Сегодня в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения государственных испытаний прибыл головной корвет проекта 20385", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Гремящий" добирался до Белого моря в сложных гидрометеорологических условиях.
Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.