В Подмосковье градостроительными сервисами воспользовались 155 тысяч раз

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Московской области стали востребованными онлайн-сервисы градостроительного блока. Они работают с мая 2019 года, сообщил телеканал В Московской области стали востребованными онлайн-сервисы градостроительного блока. Они работают с мая 2019 года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Градостроительный блок региона переходит в цифровой формат. Для этого были созданы сервисы "Агроанализ", "Стройка рядом с домом" и "Градпроработка онлайн". Последний стал наиболее популярным. Наибольшее количество пользователей зафиксировали в Раменском, Одинцове и Чехове.

"За прошедшее время жители региона воспользовались сервисами более 155 тысяч раз. Ресурсы позволяют получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков и строящихся объектов, а также о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, не выходя из дома", – прокомментировал Владислав Гордиенко, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.