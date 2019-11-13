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РИА Новости

В Подмосковье градостроительными сервисами воспользовались 155 тысяч раз

16:11 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоКоттеджный поселок в Московской области
Коттеджный поселок в Московской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Московской области стали востребованными онлайн-сервисы градостроительного блока. Они работают с мая 2019 года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
Градостроительный блок региона переходит в цифровой формат. Для этого были созданы сервисы "Агроанализ", "Стройка рядом с домом" и "Градпроработка онлайн". Последний стал наиболее популярным. Наибольшее количество пользователей зафиксировали в Раменском, Одинцове и Чехове.
"За прошедшее время жители региона воспользовались сервисами более 155 тысяч раз. Ресурсы позволяют получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков и строящихся объектов, а также о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, не выходя из дома", – прокомментировал Владислав Гордиенко, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Благодаря онлайн-сервисам количество официальных обращений граждан по градостроительным вопросам стало меньше в три раза. Это стало возможным потому, что цифровой формат экономит время жителей Московской области.
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