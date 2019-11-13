Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T16:09Z
https://ria.ru/20191113/1560891988.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155258/69/1552586965_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f70f62e42b94881f4b4ed64f20b5810e.jpg
РИА Новости

Главарь ОПГ Костя Большой отверг обвинения в убийстве мэра Сергиева Посада

16:09 13.11.2019
795
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФигуранты уголовного дела об убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко на заседании в Московском областном суде
Фигуранты уголовного дела об убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко на заседании в Московском областном суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Фигуранты уголовного дела об убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко на заседании в Московском областном суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предполагаемый главарь ОПГ Константин Пискарев (Костя Большой) в среду отверг обвинения в убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко и еще 20 человек, передает РИА Новости из зала Московского областного суда.
Пресса называет группировку Кости Большого одним из самых "урожайных" преступных сообществ 90-х, и с самого начала судебного процесса стало ясно, что это не пустые слова. Только перечисление основных обстоятельств преступлений заняло у прокурора более часа.
"Уважаемые присяжные, имеют ли право подсудимые забирать жизни, рушить судьбы, только потому, что их много? Причем делать это так, чтобы не оставлять следов?" – риторически воскликнул гособвинитель.
После этих слов Пискарев и его адвокат возразили, что никакой вины на нем нет.
"Пискарев не совершал этих преступлений. Он не совершал никаких незаконных действий. Поэтому я могу сказать - то, что вы услышали из уст гособвинителя, это всего лишь позиция", - заявил адвокат.
В расследовании участвовали сразу три ключевых силовых ведомства России – Следственный комитет, МВД и ФСБ. Совместными усилиями они выяснили, что Пискарев создал ОПГ в 1996-1999 годы.
Евгений Душко
24 мая, 16:38
Дело об убийстве мэра Сергиева Посада рассмотрят присяжные
Первые убийства, по данным следствия, были совершены в конце 90-х годов, однако установить причастных к ним людей тогда не удалось. Лишь занимаясь убийством Душко (2011 год), следователь установил взаимосвязь между рядом подобных преступлений, после чего порядка 20 уголовных дел соединили в одно производство.
Участников группировки задержали лишь в 2016 году. До разоблачения они успели убить 21 человека в Москве, Подмосковье и других регионах, полагает следствие. Косте Большому и другим подсудимым грозят пожизненные сроки.
Наручники на судебном заседании
23 сентября, 10:53
В Госдуму внесли законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ
110054
Обсудить 0
ФСБ РФМосковская областьРоссияСергиев ПосадРасследование убийства главы Сергиева ПосадаПроисшествия
Рекомендуем
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Поиски пропавшей 11 ноября в Ставрополе 16-летний школьницы
В Ставрополе нашли пропавшую девушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
Лента новостейМолния