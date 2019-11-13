Главарь ОПГ Костя Большой отверг обвинения в убийстве мэра Сергиева Посада

Фигуранты уголовного дела об убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко на заседании в Московском областном суде. Архивное фото

Фигуранты уголовного дела об убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко на заседании в Московском областном суде

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предполагаемый главарь ОПГ Константин Пискарев (Костя Большой) в среду отверг обвинения в убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко и еще 20 человек, передает РИА Новости из зала Московского областного суда.

Пресса называет группировку Кости Большого одним из самых "урожайных" преступных сообществ 90-х, и с самого начала судебного процесса стало ясно, что это не пустые слова. Только перечисление основных обстоятельств преступлений заняло у прокурора более часа.

"Уважаемые присяжные, имеют ли право подсудимые забирать жизни, рушить судьбы, только потому, что их много? Причем делать это так, чтобы не оставлять следов?" – риторически воскликнул гособвинитель.

После этих слов Пискарев и его адвокат возразили, что никакой вины на нем нет.

"Пискарев не совершал этих преступлений. Он не совершал никаких незаконных действий. Поэтому я могу сказать - то, что вы услышали из уст гособвинителя, это всего лишь позиция", - заявил адвокат.

В расследовании участвовали сразу три ключевых силовых ведомства России – Следственный комитет, МВД и ФСБ. Совместными усилиями они выяснили, что Пискарев создал ОПГ в 1996-1999 годы.

Первые убийства, по данным следствия, были совершены в конце 90-х годов, однако установить причастных к ним людей тогда не удалось. Лишь занимаясь убийством Душко (2011 год), следователь установил взаимосвязь между рядом подобных преступлений, после чего порядка 20 уголовных дел соединили в одно производство.