В Кремле приняли к сведению идею празднования окончания Стояния на Угре

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания Стояния на реке Угре 11 ноября памятной датой России принято к сведению в Кремле, но каких-либо решений по этому поводу пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Артамонов рассказал, что потомки защитников угорских берегов - калужане - делают все, чтобы увековечить судьбоносное событие. В частности, в 2017 году было принято решение сделать 11 ноября региональным праздником. На международной конференции в 2017 году была принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России. В ее поддержку было собрано более 100 тысяч подписей, подчеркнул Артамонов. Губернатор также рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу калужан.
"Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области. Действительно, оно было принято к сведению. Но каких-либо решений в этой области не принималось, и на повестке дня сейчас не стоит", - сказал Песков журналистам в среду.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин поддержал соответствующее предложение, Песков отметил, что "он бы не согласился" с такой формулировкой. Он подчеркнул, что никакие решения по этому вопросу приняты не были.