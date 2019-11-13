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РИА Новости

В Кремле приняли к сведению идею празднования окончания Стояния на Угре

16:05 13.11.2019 (обновлено: 16:19 13.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания Стояния на реке Угре 11 ноября памятной датой России принято к сведению в Кремле, но каких-либо решений по этому поводу пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Артамонов рассказал, что потомки защитников угорских берегов - калужане - делают все, чтобы увековечить судьбоносное событие. В частности, в 2017 году было принято решение сделать 11 ноября региональным праздником. На международной конференции в 2017 году была принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России. В ее поддержку было собрано более 100 тысяч подписей, подчеркнул Артамонов. Губернатор также рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу калужан.
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"Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области. Действительно, оно было принято к сведению. Но каких-либо решений в этой области не принималось, и на повестке дня сейчас не стоит", - сказал Песков журналистам в среду.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин поддержал соответствующее предложение, Песков отметил, что "он бы не согласился" с такой формулировкой. Он подчеркнул, что никакие решения по этому вопросу приняты не были.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
11 сентября, 18:41Калужская область
Артамонов будет отстаивать важность даты окончания стояния на Угре
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияОбщество
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