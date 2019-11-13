В Кремле приняли к сведению идею празднования окончания Стояния на Угре

Ранее Артамонов рассказал, что потомки защитников угорских берегов - калужане - делают все, чтобы увековечить судьбоносное событие. В частности, в 2017 году было принято решение сделать 11 ноября региональным праздником. На международной конференции в 2017 году была принята резолюция о поддержке инициативы калужан признать 11 ноября памятной датой России. В ее поддержку было собрано более 100 тысяч подписей, подчеркнул Артамонов. Губернатор также рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу калужан.