Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T15:51Z
https://ria.ru/20191113/1560891107.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:127:3337:2004_1036x0_80_0_0_620584569a44ed8bcc5f4ceee00502fe.jpg
РИА Новости

Власти РФ помогли ребенку, более года ожидавшему пересадки органа в Индии

15:50 13.11.2019 (обновлено: 15:51 13.11.2019)
318
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВывеска на здании Министерства здравоохранения РФ
Вывеска на здании Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вывеска на здании Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и Минздрав РФ помогли российскому ребенку с переводом из одной индийской больницы, где он год ждал своей очереди на трансплантацию органа, в другую, где ему будет проведена операция в приоритетном порядке, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
"В адрес уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой поступила информация о госпитализации на территории Индии несовершеннолетнего гражданина РФ. Ребенок госпитализирован на основании контракта на пересадку донорского органа. Мальчик ожидает трансплантации более года, но очередь на донорский орган постоянно сдвигается, поскольку, по законодательству этой страны, преимущественное право на пересадку имеет гражданин Индии... Анна Кузнецова обратилась в министерство здравоохранения Российской Федерации с просьбой принять меры по переводу ребенка на лечение в другую больницу, а также оказать содействие в реализации индийской стороной обязательств по контракту на проведение операции по трансплантации", - говорится в сообщении.
Так, делегация профильного департамента министерства здравоохранения России прилетела в Индию и провела переговоры с руководством обеих клиник, по итогам которых было принято решение о переводе мальчика в новую больницу, где он был поставлен в приоритет на операцию. Кроме того, стало известно, что в клинике находятся еще двое детей из России - из Рязани и Санкт-Петербурга, они также будут переведены в новую больницу, уточняется в сообщении.
500006
Обсудить 4
Анна КузнецоваЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияИндияОбщество
Рекомендуем
Статуя Фемиды
В тульском суде появился числившийся пропавшим "кот-наркокурьер"
Врач в наручниках
Более 30 священников подписали открытое письмо в защиту нарколога Каклюгина
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Пострадавшим от паводка в Приангарье хозяйствам выплатили 470 млн рублей
Автомобиль прокуратуры России
В Иваново осудили мужчину, дважды пытавшегося отравить отца из-за квартиры
Военнослужащие ВМФ Украины на патрульном катере типа Island Старобельск, переданном США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили динамику подготовки саммита в "нормандском формате"
Кот Виктор
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом
Исправительная колония, Украина
Волонтер из Санкт-Петербурга рассказал о пытках в украинских тюрьмах
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
В Афганистане число жертв взрыва у здания МВД возросло до 12 человек
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал дело об импичменте Трампа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле приняли к сведению идею празднования окончания Стояния на Угре
Нейрохирургическая операция
В Москве хирурги спасли младенца, на которого напала собака
Орбитальная научная станция Мир, 29 января 1998
Ветеран ФСБ: Запад пытался внедрить шпиона на советскую орбитальную станцию
Задержание Сергея Скрипаля, 2004 год
Генерал ФСБ рассказал, как первым допрашивал Скрипаля в 2004 году
Вид на порт в Анталье
В Турции создали Общество русскоязычных православных верующих Антальи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
Лента новостейМолния