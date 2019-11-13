Власти РФ помогли ребенку, более года ожидавшему пересадки органа в Индии

Так, делегация профильного департамента министерства здравоохранения России прилетела в Индию и провела переговоры с руководством обеих клиник, по итогам которых было принято решение о переводе мальчика в новую больницу, где он был поставлен в приоритет на операцию. Кроме того, стало известно, что в клинике находятся еще двое детей из России - из Рязани и Санкт-Петербурга, они также будут переведены в новую больницу, уточняется в сообщении.