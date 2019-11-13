Власти РФ помогли ребенку, более года ожидавшему пересадки органа в Индии

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и Минздрав РФ помогли российскому ребенку с переводом из одной индийской больницы, где он год ждал своей очереди на трансплантацию органа, в другую, где ему будет проведена операция в приоритетном порядке, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
"В адрес уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой поступила информация о госпитализации на территории Индии несовершеннолетнего гражданина РФ. Ребенок госпитализирован на основании контракта на пересадку донорского органа. Мальчик ожидает трансплантации более года, но очередь на донорский орган постоянно сдвигается, поскольку, по законодательству этой страны, преимущественное право на пересадку имеет гражданин Индии... Анна Кузнецова обратилась в министерство здравоохранения Российской Федерации с просьбой принять меры по переводу ребенка на лечение в другую больницу, а также оказать содействие в реализации индийской стороной обязательств по контракту на проведение операции по трансплантации", - говорится в сообщении.
Так, делегация профильного департамента министерства здравоохранения России прилетела в Индию и провела переговоры с руководством обеих клиник, по итогам которых было принято решение о переводе мальчика в новую больницу, где он был поставлен в приоритет на операцию. Кроме того, стало известно, что в клинике находятся еще двое детей из России - из Рязани и Санкт-Петербурга, они также будут переведены в новую больницу, уточняется в сообщении.