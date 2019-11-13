Латиноамериканские страны должны сами решать свою судьбу, заявил Грушко

"Мы исходим из того, что абсолютно неприемлемо, чтобы кто-то рассматривал Латинскую Америку как исключительно зону собственных интересов, абсолютно неприемлемо. Страны Латинской Америки должны сами определять свою судьбу. Мы с огромным уважением относимся к каждой стране. В отношении каждой страны мы выстраиваем очень добрую политику, основанную на прагматизме, с одной стороны, на поиске взаимных политических и экономических интересов", - сказал Грушко, выступая на форуме молодых дипломатов в Москве.