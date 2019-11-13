Латиноамериканские страны должны сами решать свою судьбу, заявил Грушко

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Абсолютно неприемлемо, чтобы кто-то рассматривал Латинскую Америку как исключительно зону собственных интересов, латиноамериканские страны должны сами решать свою судьбу, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Мы исходим из того, что абсолютно неприемлемо, чтобы кто-то рассматривал Латинскую Америку как исключительно зону собственных интересов, абсолютно неприемлемо. Страны Латинской Америки должны сами определять свою судьбу. Мы с огромным уважением относимся к каждой стране. В отношении каждой страны мы выстраиваем очень добрую политику, основанную на прагматизме, с одной стороны, на поиске взаимных политических и экономических интересов", - сказал Грушко, выступая на форуме молодых дипломатов в Москве.
Он подчеркнул, что Россия рассматривает страны Латинской Америки в качестве важного и перспективного экономического партнера.
По словам дипломата, Москва поддерживает интеграционные процессы в этих странах и надеется, что они откроют дополнительные возможности для экономического взаимодействия.