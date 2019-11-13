Пресс-конференция об ответственности производителей за утилизацию шин

Участники:
- генеральный директор Bridgestone Россия и СНГ Джеффри ГЛОВЕР;
- генеральный директор компании Continental Kaluga, председатель правления ассоциации ЭкоШинСоюз Георгий РОТОВ;
- генеральный директор компании Мишлен в Восточно-Европейском регионе Дмитрий МОЛОКАНОВ;
- генеральный директор компании Nokian Tyres Россия Андрей ПАНТЮХОВ;
- исполнительный директор ассоциации ЭкоШинСоюз Сергей ПОДОЙНИКОВ.
Модератор – руководитель рабочей группы по законодательству о расширенной ответственности импортеров и производителей Департамента налогообложения и права и партнер компании "Делойт СНГ" Татьяна КОФАНОВА.
Предполагаемые последствия затрагивают различные сферы, начиная с самого главного – экологической ситуации в стране, и заканчивая перспективами развития индустрии в России в целом. Особенно актуально применение РОП в сфере утилизации шин.
В России ежегодно выбрасывается более 1 млн тонн шин, большая часть которых скапливается на несанкционированных свалках, в пригородных лесах и на полигонах, нанося вред экологии и увеличивая риск пожаров. В 2017 году ведущими производителями и импортерами шин (Bridgestone, Continental, Hankook, Michelin, Nokian Tyres, Yokohama Rubber Co) учреждена ассоциация ЭкоШинСоюз, основная задача которой – реформирование, развитие и поддержка системы сбора и утилизации изношенных шин любых типов на всей территории Российской Федерации.
В ходе мероприятия участники подведут итоги деятельности ассоциации за 3 года, поделятся планами и представят свою позицию относительно законодательных инициатив в области РОП.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор Bridgestone Россия и СНГ Джеффри ГЛОВЕР;
- генеральный директор компании Continental Kaluga, председатель правления ассоциации ЭкоШинСоюз Георгий РОТОВ;
- генеральный директор компании Мишлен в Восточно-Европейском регионе Дмитрий МОЛОКАНОВ;
- генеральный директор компании Nokian Tyres Россия Андрей ПАНТЮХОВ;
- исполнительный директор ассоциации ЭкоШинСоюз Сергей ПОДОЙНИКОВ.
Модератор – руководитель рабочей группы по законодательству о расширенной ответственности импортеров и производителей Департамента налогообложения и права и партнер компании "Делойт СНГ" Татьяна КОФАНОВА.
Предполагаемые последствия затрагивают различные сферы, начиная с самого главного – экологической ситуации в стране, и заканчивая перспективами развития индустрии в России в целом. Особенно актуально применение РОП в сфере утилизации шин.
В России ежегодно выбрасывается более 1 млн тонн шин, большая часть которых скапливается на несанкционированных свалках, в пригородных лесах и на полигонах, нанося вред экологии и увеличивая риск пожаров. В 2017 году ведущими производителями и импортерами шин (Bridgestone, Continental, Hankook, Michelin, Nokian Tyres, Yokohama Rubber Co) учреждена ассоциация ЭкоШинСоюз, основная задача которой – реформирование, развитие и поддержка системы сбора и утилизации изношенных шин любых типов на всей территории Российской Федерации.
В ходе мероприятия участники подведут итоги деятельности ассоциации за 3 года, поделятся планами и представят свою позицию относительно законодательных инициатив в области РОП.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/