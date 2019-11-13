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РИА Новости

Пресс-конференция об ответственности производителей за утилизацию шин

15:35 13.11.2019 (обновлено: 17:15 13.11.2019)
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20 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная вопросам реформирования расширенной ответственности производителей за утилизацию шин.
Участники:
- генеральный директор Bridgestone Россия и СНГ Джеффри ГЛОВЕР;
- генеральный директор компании Continental Kaluga, председатель правления ассоциации ЭкоШинСоюз Георгий РОТОВ;
- генеральный директор компании Мишлен в Восточно-Европейском регионе Дмитрий МОЛОКАНОВ;
- генеральный директор компании Nokian Tyres Россия Андрей ПАНТЮХОВ;
- исполнительный директор ассоциации ЭкоШинСоюз Сергей ПОДОЙНИКОВ.

Модератор – руководитель рабочей группы по законодательству о расширенной ответственности импортеров и производителей Департамента налогообложения и права и партнер компании "Делойт СНГ" Татьяна КОФАНОВА.

Предполагаемые последствия затрагивают различные сферы, начиная с самого главного – экологической ситуации в стране, и заканчивая перспективами развития индустрии в России в целом. Особенно актуально применение РОП в сфере утилизации шин.
В России ежегодно выбрасывается более 1 млн тонн шин, большая часть которых скапливается на несанкционированных свалках, в пригородных лесах и на полигонах, нанося вред экологии и увеличивая риск пожаров. В 2017 году ведущими производителями и импортерами шин (Bridgestone, Continental, Hankook, Michelin, Nokian Tyres, Yokohama Rubber Co) учреждена ассоциация ЭкоШинСоюз, основная задача которой – реформирование, развитие и поддержка системы сбора и утилизации изношенных шин любых типов на всей территории Российской Федерации.
В ходе мероприятия участники подведут итоги деятельности ассоциации за 3 года, поделятся планами и представят свою позицию относительно законодательных инициатив в области РОП.

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