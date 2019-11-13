Московское предприятие будет поставлять 3D-принтеры в Китай

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Московский производитель 3D-принтеров подписал соглашения о намерениях по поставке своей продукции с пятью китайскими дистрибьютерами, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В рамках соглашений, подписанных в Шанхае на выставке China International Import Expo 2019, столичная компания PICASO 3D планирует поставлять в Китай свою продукцию, а также предложит решения по промышленному применению 3D-принтеров, говорится в сообщении.

"Только за первые восемь месяцев 2019 года Москва поставила в Китай механическое оборудование, компьютеры, электроприборы, электронику и другие товары более чем на 854 миллиона долларов. За этот период объемы несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Китай̆ выросли почти на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

На коллективном стенде Москвы в рамках выставки China International Import Expo были представлены предприятия промышленного сектора с достаточно широким профилем: от разработки нейросетевых решений, элементов для авиационного оборудования до производства оборудования по переработке какао-бобов.

Как рассказал глава ДИПП, в рамках московской экспозиции для столичных производителей было организовано порядка 120 деловых встреч с потенциальными китайскими партнерами. Подписан ряд соглашений, подразумевающих их дальнейшую совместную работу, на общую сумму свыше миллиарда рублей.

"Принято думать, что мы все закупаем в Китае. И, например, даже для меня стало своего рода открытием, что столичные 3D-принтеры смогли покорить китайских партнеров не только стоимостью, надежностью и функциональностью, но и инновационными технологиями", – отметил Прохоров.