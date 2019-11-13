Госдума в I чтении приняла проект о корректировке параметров бюджета — 2019

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.

Согласно документу, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. При этом расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей. С учетом этой экономии проект предусматривает распределение и перераспределение 319,1 миллиарда рублей.

Профицит бюджета составит 1 триллион 480,8 миллиарда рублей (1,4% ВВП), что на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов. Предполагается, что поступления нефтегазовых доходов в 2019 году снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.

Законопроект подготовлен с учетом оценки исполнения бюджета в текущем году и макроэкономической ситуации, заявил первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя его депутатам. "Эти изменения не меняют ту бюджетную политику, которую мы с вами принимали на этот год", - заверил он.

Говоря о некоторых направлениях расходования средств, глава Минфина сказал, что 21,5 миллиарда рублей пойдет на поддержку граждан и в первую очередь на завершение строительства многоквартирных домов. "Большая проблема есть, недострой, обманутые дольщики, эти деньги направляются именно на эти цели", - пояснил он. Кроме того, на межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ будет направлено 79 миллиардов рублей.

"Мы с вами договорились о том, что эти деньги сняли с этого же направления, когда мы формировали бюджет 2020-2022 годов. Мы высвободили деньги в следующей трехлетке, в 2020 году, и сейчас, по сути дела, компенсируем дополнительными доходами, источниками текущего года это решение", - сообщил Силуанов.