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РИА Новости

Госдума в I чтении приняла проект о корректировке параметров бюджета — 2019

15:02 13.11.2019 (обновлено: 15:05 13.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
Согласно документу, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. При этом расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей. С учетом этой экономии проект предусматривает распределение и перераспределение 319,1 миллиарда рублей.
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Профицит бюджета составит 1 триллион 480,8 миллиарда рублей (1,4% ВВП), что на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов. Предполагается, что поступления нефтегазовых доходов в 2019 году снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.
Законопроект подготовлен с учетом оценки исполнения бюджета в текущем году и макроэкономической ситуации, заявил первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя его депутатам. "Эти изменения не меняют ту бюджетную политику, которую мы с вами принимали на этот год", - заверил он.
Говоря о некоторых направлениях расходования средств, глава Минфина сказал, что 21,5 миллиарда рублей пойдет на поддержку граждан и в первую очередь на завершение строительства многоквартирных домов. "Большая проблема есть, недострой, обманутые дольщики, эти деньги направляются именно на эти цели", - пояснил он. Кроме того, на межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ будет направлено 79 миллиардов рублей.
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"Мы с вами договорились о том, что эти деньги сняли с этого же направления, когда мы формировали бюджет 2020-2022 годов. Мы высвободили деньги в следующей трехлетке, в 2020 году, и сейчас, по сути дела, компенсируем дополнительными доходами, источниками текущего года это решение", - сообщил Силуанов.
Он также напомнил, что поправки в бюджет на текущий год предусматривают докапитализацию ВЭБа на 160 миллиардов рублей для выплаты обязательств перед внешними кредиторами. Кроме того, по его словам, на докапитализацию Промсвязьбанка предлагается направить 3,8 миллиарда рублей, на поддержку Минобороны, в первую очередь на обеспечение его обязательств по жилищно-коммунальным услугам, - 20 миллиардов рублей.
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