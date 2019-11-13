В Волгограде растет число специалистов по уходу за пожилыми людьми на дому

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Квалифицированных специалистов, способных ухаживать за пожилыми и людьми с инвалидностью, в Волгоградской области станет больше – на это направлен новый формат обучения, созданный в рамках нацпроекта "Демография". Тренеры выезжают в социальные учреждения и проводят занятия с их работниками. В настоящий момент программа действует в Волгограде, планируется распространить ее на другие муниципалитеты, сообщается на официальном сайте региона.

Формат выездных семинаров позволит увеличить охват обучающихся. По данным местных властей, уже сегодня более полусотни человек приступили к занятиям на базе Кировского центра социального обслуживания населения, которые включают в себя теоретическую и практическую части. Перемещение лежачих больных, режим питания, гигиенические процедуры, реабилитация больных – эти вопросы рассматриваются на семинарах.

Обучение проходят профильные работники, родственники людей, нуждающихся в уходе, а также "серебряные" волонтеры.

В настоящее время система долговременного ухода действует в 19 муниципалитетах, в 2020 году она охватит всю Волгоградскую область.