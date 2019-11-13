В сельских школах Омской области до 2022 года отремонтируют 30 спортзалов

"В рамках реализации федерального проекта на территории Омской области в предстоящие три года планируется отремонтировать 30 спортивных залов (в 2020 году - девять, в 2021 году - девять, в 2022 году - 12). Это позволит дополнительно привлечь к занятиям физкультурой и спортом во внеурочное время в школах более тысячи учащихся и создать 30 спортивных клубов", - говорится в сообщении.