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Омская область
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РИА Новости

В сельских школах Омской области до 2022 года отремонтируют 30 спортзалов

14:56 13.11.2019 (обновлено: 14:57 13.11.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСпортзал в школе
Спортзал в школе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Спортзал в школе. Архивное фото
ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Ремонт в 30 спортивных залах сельских школ Омской области планируется выполнить в рамках национального проекта "Образование" в 2020-2022 годах, сообщает в среду облправительство.
В пресс-службе отметили, что перечень мероприятий по созданию условий для занятий физкультурой и спортом утвердили на заседании регионального правительства под руководством губернатора Александра Буркова.
"В рамках реализации федерального проекта на территории Омской области в предстоящие три года планируется отремонтировать 30 спортивных залов (в 2020 году - девять, в 2021 году - девять, в 2022 году - 12). Это позволит дополнительно привлечь к занятиям физкультурой и спортом во внеурочное время в школах более тысячи учащихся и создать 30 спортивных клубов", - говорится в сообщении.
Одобренное распоряжение правительства области должно обеспечить возможность участия Омской области в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета на создание в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физкультурой и спортом в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
Власти отмечают, что с 2014 года на территории Омской области были реконструированы и обновлены 120 спортивных залов. Более 6 тысяч детей получили дополнительную возможность для систематических занятий физкультурой и спортом. В этом году спортзалы отремонтировали в девяти школах. На ремонт одного объекта в среднем тратят 1,8 миллиона рублей.
Губернатор Омской области Александр Бурков
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
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