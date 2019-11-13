Минпросвещения создало комиссию по расследованию смерти девочки в "Артеке"

"Минпросвещения России создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка в международном детском центре "Артек". На месте происшествия работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что это единственный зафиксированный случай смерти ребенка на территории "Артека" и "сейчас предстоит разобраться, что же могло стать этому причиной".