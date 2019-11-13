Минпросвещения создало комиссию по расследованию смерти девочки в "Артеке"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России создало специальную комиссию по расследованию причин смерти 15-летней девочки в международном детском центре "Артек", сообщил РИА Новости источник в комиссии.
Ранее старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова сообщила журналистам, что отдыхавшая в Крыму 15-летняя школьница из Махачкалы скончалась ночью 13 ноября в детском лагере "Артек", возбуждено уголовное дело.
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"Минпросвещения России создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка в международном детском центре "Артек". На месте происшествия работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что это единственный зафиксированный случай смерти ребенка на территории "Артека" и "сейчас предстоит разобраться, что же могло стать этому причиной".