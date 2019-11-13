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Омская область
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РИА Новости

В Омской области отремонтировали более 145 километров дорог

14:36 13.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиЧерлакский тракт, отремонтированный в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в Омске
Черлакский тракт, отремонтированный в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги, в Омске
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Более 145 километров автодорог отремонтировали в Омской области в текущем году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за более чем 3,2 миллиарда рублей, сообщает в среду правительство региона.
"В этом году в Омской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 20 дорог регионального и межмуниципального значения, а также 17 автомобильных дорог в черте города Омска общей протяженностью 145,4 километра", - говорится в сообщении.
Общее финансирование ремонтных работ в рамках нацпроекта в 2019 году составило 3,252 миллиарда рублей. При этом федеральные средства в размере 2,252 миллиарда рублей были выделены на областные дороги. За счет собственных средств в размере 1 миллиарда рублей были отремонтированы городские магистрали.
"В этом году, помимо фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия и замены его на новое, были проведены работы по укреплению основания методом холодного ресайклинга. Также были укреплены обочины, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики и светофоры. На городских дорогах заменен бордюрный камень и устроена ливневая канализация. Кроме того, в области было установлено два комплекса фото- видеофиксации правонарушений", - сообщили в облправительстве.
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В этом году ремонтные работы провели на ключевых улицах центра Омска – Герцена, Гагарина, Ленинградской площади - и Левобережья – 70 лет Октября, Енисейской, Конева. В нормативное состояние также были приведены дороги, ведущие в область – Черлакский тракт, Пушкинский тракт, дорога на Большие Поля. Помимо ремонта магистралей, в Омске нанесли разметку на 24 дорогах, а также появились шесть новых светофоров.
До 2024 года омским дорожникам предстоит выполнить большой объем работ в рамках нацпроекта. На эти цели запланировано выделение 28 миллиардов рублей. В следующем году в Омской области запланированы работы по ремонту 13 дорог, капитальному ремонту двух дорог межмуниципального и регионального значения, а также ремонтные работы на 26 участках дорог в рамках городской агломерации. Общая стоимость работ составит 3,643 миллиарда рублей.
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