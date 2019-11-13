В Омской области отремонтировали более 145 километров дорог

ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Более 145 километров автодорог отремонтировали в Более 145 километров автодорог отремонтировали в Омской области в текущем году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за более чем 3,2 миллиарда рублей, сообщает в среду правительство региона.

"В этом году в Омской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 20 дорог регионального и межмуниципального значения, а также 17 автомобильных дорог в черте города Омска общей протяженностью 145,4 километра", - говорится в сообщении.

Общее финансирование ремонтных работ в рамках нацпроекта в 2019 году составило 3,252 миллиарда рублей. При этом федеральные средства в размере 2,252 миллиарда рублей были выделены на областные дороги. За счет собственных средств в размере 1 миллиарда рублей были отремонтированы городские магистрали.

"В этом году, помимо фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия и замены его на новое, были проведены работы по укреплению основания методом холодного ресайклинга. Также были укреплены обочины, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики и светофоры. На городских дорогах заменен бордюрный камень и устроена ливневая канализация. Кроме того, в области было установлено два комплекса фото- видеофиксации правонарушений", - сообщили в облправительстве.

В этом году ремонтные работы провели на ключевых улицах центра Омска – Герцена, Гагарина, Ленинградской площади - и Левобережья – 70 лет Октября, Енисейской, Конева. В нормативное состояние также были приведены дороги, ведущие в область – Черлакский тракт, Пушкинский тракт, дорога на Большие Поля. Помимо ремонта магистралей, в Омске нанесли разметку на 24 дорогах, а также появились шесть новых светофоров.