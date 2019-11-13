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РИА Новости

Телеканал "Мир" расскажет о жизни современных отшельников

14:15 13.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке
Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова идет с вязанкой дров по своей заимке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Телеканал "Мир" покажет серию фильмов о бегстве современных людей от круговорота современной цивилизации; первая лента "Одна дома" о жизни известной затворницы Агафьи Лыковой будет показана в эфире телеканала ровно в полночь с 13 на 14 ноября, сообщает пресс-служба телеканала.
"Это некий эксперимент, который предложил продюсер проекта iKumena и автор фильма Денис Терехов нашему каналу – отправиться в тайгу к Агафье Лыковой. Мы до последнего не знали, получится ли. Добраться до нее не так-то просто: до Красноярска на самолете, потом на машине и вертолете. И мы не знали, как она нас примет – у Лыковой нет телефона, с ней нельзя связаться заранее. По словам съемочной группы, в первые минуты был непонятен ее настрой. Но потом она поняла, что мы не пытаемся нарушить ее уклад и распорядок дня. В итоге ребята провели с Агафьей Лыковой семь часов и отсняли материал на 24-минутный документальный фильм", – рассказывает шеф-редактор проекта Ирина Флюр.
Участники проекта iKumena также посетили село старообрядцев Таяты, природный парк Ергаки, соленые озера Хакасии, Саяно-Шушенскую ГЭС, техногенный Туимский провал. Съемочная группа встретилась с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.
По словам авторов фильма, "жить по-лыковски" становится модным: довольно много россиян и соотечественников из-за рубежа, даже не будучи людьми религиозными, выбирают осознанный отказ от благ современного общества и отправляются в далекие сибирские села, чтобы быть ближе к природе. Этому феномену будет посвящен второй фильм, снятый в рамках экспедиции iKumena, – "Сельские леди и джентльмены", который сейчас находится в производстве.
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"В рамках проекта мы планируем пока показать три фильма, два у нас готовятся к выходу. Это совершенно разные истории. Кто-то из героев родился в отдаленных местах и уже не знал жизни большого города. А кто-то приехал, например, из Петербурга, как раз спасаясь от большого города, потому что устал от этого круговорота. Объединяет наши фильмы то, что они все о России. Мы ездим по стране, заглядываем в необычные уголки, встречаемся с необычными людьми и пытаемся найти во всем суть", – подчеркивает Ирина Флюр.
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КультураТелевидениеАгафья ЛыковаРоссияОбщество
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