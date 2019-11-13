Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Москву по технической причине

"Двенадцатого ноября рейс U6 271, следовавший по маршруту Москва-Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно", - сказали в пресс-службе.

На время ожидания вылета пассажиры были обеспечены всеми услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами, размещены в гостинице. Их отправили в Екатеринбург следующим рейсом U6 27, уточнили в авиакомпании.