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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-13T12:50Z
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана

12:50 13.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Почти 250 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 600 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 856 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 247 человек (женщин - 74, детей - 125), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 609 человек (женщин - 183, детей - 311)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,2 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
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