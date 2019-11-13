В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Почти 250 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 600 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на Почти 250 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 600 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 856 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 247 человек (женщин - 74, детей - 125), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 609 человек (женщин - 183, детей - 311)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.