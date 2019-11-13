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РИА Новости

ВС запретил использовать амнистию капиталов в административных делах

12:45 13.11.2019 (обновлено: 13:01 13.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ в среду запретил использовать декларации, поданные в рамках амнистии капиталов, для привлечения к административной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее президиум суда принял аналогичное разъяснение по уголовным делам, теперь гарантии расширили.
"Факт представления декларации и документов..., а также сведения, содержащиеся в декларации и документах ..., не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения производства по делу об административном правонарушении и (или) налоговом правонарушении", - сказано в разъяснении президиума суда, принятом в среду.
Президиум Верховного суда ранее разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт. Информация из таких деклараций признана налоговой тайной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Только сам декларант может истребовать эти данные и приобщить их к делу, если пожелает. Все коллизии между законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего, разъяснил ВС РФ.
Особый резонанс эта тема получила после статьи "Ведомостей" о том, что силовики использовали в уголовном деле против бизнесмена из Ленобласти Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капиталов. Израйлита обвиняют в крупном мошенничестве, без малого три года он находится в СИЗО.
На ситуацию с амнистией капиталов обращали внимание и в Кремле. На днях президент Владимир Путин поручил правительству внимательнее следить за исполнением запрета Верховного суда, поскольку, по словам президента, "факты [использования таких деклараций против коммерсантов] имели место".
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