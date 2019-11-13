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РИА Новости

В Москве СК запросил арест для рецидивиста, задержанного после угроз судье

12:30 13.11.2019 (обновлено: 15:23 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Вересов в Басманном суде Москвы. 13 ноября 2019
Алексей Вересов в Басманном суде Москвы. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Алексей Вересов в Басманном суде Москвы. 13 ноября 2019
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следственный комитет попросил заключить в СИЗО некого Алексея Вересова, задержанного в рамках уголовного дела об угрозах судье Мосгорсуда, сообщили РИА Новости в среду в Басманном суде.
"Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу … в отношении Вересова Алексея Васильевича, обвиняемого по части 2 статьи 280 УК РФ", - рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
На днях официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании неких Алексея Вересова, ранее судимого, и Сергея Половца. По данным следствия, первый призывал в интернете к "экстремистским действиям", а второй напрямую угрожал судье.
Петренко напомнила, что "давление на судей непозволительно", а "тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия". При этом не уточнялось, с каким уголовным делом связаны (и связаны ли) действия задержанных.
В Мосгорсуде РИА Новости пока не прокомментировали эту информацию.
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