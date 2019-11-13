В Москве СК запросил арест для рецидивиста, задержанного после угроз судье

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следственный комитет попросил заключить в СИЗО некого Алексея Вересова, задержанного в рамках уголовного дела об угрозах судье Следственный комитет попросил заключить в СИЗО некого Алексея Вересова, задержанного в рамках уголовного дела об угрозах судье Мосгорсуда , сообщили РИА Новости в среду в Басманном суде.

"Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу … в отношении Вересова Алексея Васильевича, обвиняемого по части 2 статьи 280 УК РФ", - рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

На днях официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании неких Алексея Вересова, ранее судимого, и Сергея Половца. По данным следствия, первый призывал в интернете к "экстремистским действиям", а второй напрямую угрожал судье.

Петренко напомнила, что "давление на судей непозволительно", а "тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия". При этом не уточнялось, с каким уголовным делом связаны (и связаны ли) действия задержанных.