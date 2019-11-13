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РИА Новости

Роберту Де Ниро вручат премию Гильдии киноактеров за выдающиеся достижения

13:21 13.11.2019
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© AP Photo / Invision / Michael ZornАктер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке, США. 10 июня 2018
Актер Роберт де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке, США. 10 июня 2018
© AP Photo / Invision / Michael Zorn
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Гильдия киноактеров США вручит Роберту Де Ниро премию за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности на церемонии в начале следующего года, сообщает Entertainment Weekly.
Одной из важнейших его заслуг организация посчитала тот факт, что он всем подает пример "высоких идеалов в актерской профессии".
За свою 54-летнюю актерскую карьеру он снялся в более сотни фильмов, в том числе: "Таксист", "Бешеный бык", "Однажды в Америке", "Охотник на оленей", "Знакомство с родителями", "Мыс страха" и многих других. Последние картины с его участием: "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе.
У актера две премии "Оскар" - за роль второго плана в "Крестном отце 2" и за лучшую мужскую роль в "Бешеном быке".
В 2002 году для восстановления социальной жизни наиболее пострадавшего от терактов района в Нижнем Манхэттене он с коллегами организовал международный кинофестиваль "Трайбека".
Гильдия киноактеров подчеркнула также, что Де Ниро — "актер удивительной глубины и необъятных способностей", "один из выдающихся талантов нашего поколения".
26 церемония вручения премий Гильдии киноактеров США состоится 19 января.
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