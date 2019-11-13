Роберту Де Ниро вручат премию Гильдии киноактеров за выдающиеся достижения

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Гильдия киноактеров США вручит Роберту Де Ниро премию за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности на церемонии в начале следующего года, . Гильдия киноактеров США вручит Роберту Де Ниро премию за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности на церемонии в начале следующего года, сообщает Entertainment Weekly.

Одной из важнейших его заслуг организация посчитала тот факт, что он всем подает пример "высоких идеалов в актерской профессии".

За свою 54-летнюю актерскую карьеру он снялся в более сотни фильмов, в том числе: "Таксист", "Бешеный бык", "Однажды в Америке", "Охотник на оленей", "Знакомство с родителями", "Мыс страха" и многих других. Последние картины с его участием: "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе.

У актера две премии "Оскар" - за роль второго плана в "Крестном отце 2" и за лучшую мужскую роль в "Бешеном быке".

В 2002 году для восстановления социальной жизни наиболее пострадавшего от терактов района в Нижнем Манхэттене он с коллегами организовал международный кинофестиваль "Трайбека".

Гильдия киноактеров подчеркнула также, что Де Ниро — "актер удивительной глубины и необъятных способностей", "один из выдающихся талантов нашего поколения".